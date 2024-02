La segretaria generale del Comune di Foggia, Maria Giuseppina D’Ambrosio, ha recentemente rivisto la questione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Il valore è stato ridimensionato a 73,49 euro prima del commissariamento.

Inizialmente, un impegno di spesa di 25.000 euro aveva suscitato preoccupazione tra i consiglieri, che hanno richiesto chiarimenti. La segretaria generale aveva adottato un importo fisso basato su tabelle precedenti, ma il dibattito è scaturito da una reinterpretazione delle norme che regolano i gettoni di presenza, legate alle disposizioni ministeriali del 2000 e alla Finanziaria 2006.

L’approfondimento condotto dall’Area Finanziaria, sotto la guida di Carlo Dicesare, ha confermato che l’importo corretto era quello stabilito dalla delibera del Consiglio comunale n. 255 dell’8 giugno 2020, che fissava i gettoni a 79,02 euro.

La segretaria generale ha corretto l’impegno di spesa per dicembre e gennaio con ulteriori 20.500 euro e ha già previsto la somma per febbraio e marzo, ammontante a 92.000 euro.

Tuttavia, raggiungere il compenso mensile massimo di 2.760 euro lordi, stabilito con l’aumento dell’indennità del sindaco, risulta praticamente impossibile per i consiglieri. Il Consiglio potrebbe, teoricamente, riformulare l’articolo 37 del regolamento, ma le restrizioni finanziarie e la normativa vigente rendono difficile un intervento significativo.

Inoltre, la recente normativa del 2024 non menziona specificamente i consiglieri comunali, e i trasferimenti statali per i maggiori oneri derivanti dall’aumento delle indennità dei sindaci non includono compensi per i consiglieri. Anche la revisione del decreto del ministero dell’Interno del 2000 è in sospeso.

Il testo conclude sottolineando che, mentre sindaco, vice, assessori e presidente del Consiglio comunale godono di stipendi sostanziosi (sindaco: 11.040 euro lordi, vice: 8.280 euro lordi, assessori 6.624 euro lordi e presidente del Consiglio comunale 6.624 euro lordi) percepiscono uno stipendio di tutto rispetto, non si può dire altrettanto dei rappresentati eletti dal popolo nella massima assise, e di certo per loro ha il sapore della beffa.

In altre località, si sta discutendo l’opportunità di aumentare i gettoni di presenza, ma nei comuni sottoposti a riequilibrio finanziario, ciò potrebbe essere insostenibile. Viene citato l’esempio di Rimini e Piacenza, dove si discute di possibili modifiche ai valori dei gettoni, motivando l’eventuale adeguamento con il riconoscimento del ruolo e delle responsabilità dei consiglieri.

