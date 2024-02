Quando si è vittime di un incidente stradale, è fondamentale mantenere la calma e avere consapevolezza di quali siano i passaggi per ottenere il giusto risarcimento.

Come prima cosa, è importante compilare sempre il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), fornito al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa dalla propria agenzia.

Se i due automobilisti si trovano d’accordo su come siano andate le cose è utile firmare entrambi, così da accelerare il processo di risarcimento, ma in caso di disaccordo questo passaggio non è obbligatorio.

Resta essenziale che ognuno scriva il suo documento personale che verrà poi fornito alla società di riferimento per esprimere la propria versione della dinamica dello scontro. Sarà quest’ultima a fare le dovute rilevazioni.

Esistono diverse situazioni però che esulano dalle normali pratiche, come ad esempio la possibilità di subire danni da un mezzo non assicurato: per tale motivo è importante avere una buona compagnia su cui fare affidamento per la propria assicurazione auto.

Risarcimento diretto o risarcimento ordinario: qual è la differenza

Al momento della richiesta di risarcimento ci sono due vie che possono essere percorribili: il risarcimento diretto o quello ordinario. Il primo si attiva quando l’evento coinvolge solo due veicoli immatricolati in Italia e regolarmente assicurati, offrendo un processo più snello e veloce.

Basato sulla Convenzione CARD, permette al danneggiato di ottenere l’indennizzo direttamente dalla propria compagnia assicurativa, la quale successivamente si rivolgerà a quella della controparte responsabile. È una modalità che offre quindi tempi di liquidazione più rapidi.

Il risarcimento ordinario, invece, entra in gioco in situazioni più complesse, come incidenti che coinvolgono più di due veicoli, controparti estere, lesioni gravi, o ciclomotori non muniti del nuovo sistema di targatura.

In questi casi, la richiesta deve essere rivolta alla polizza della parte ritenuta responsabile del sinistro. Segue quindi una procedura più tradizionale all’interno del quale, se si è in disaccordo sull’offerta proposta, il danneggiato può intraprendere vie alternative come la conciliazione, la negoziazione assistita o il ricorso al giudizio civile ordinario.

Qualsiasi sia la tipologia scelta, è comunque essenziale comprendere le proprie opzioni e diritti, tenendo presente che la scelta tra risarcimento diretto e ordinario impatterà sulle tempistiche e sulla modalità di ottenimento dell’indennizzo.

Cosa fare in caso di incidente

Se si resta coinvolti in un sinistro, è fondamentale eseguire la corretta compilazione della richiesta di risarcimento, sia con modalità diretta che ordinaria.

Come prima cosa, è essenziale redigere attentamente il CAI (ex CID) destinato all’assicurazione, che sarà determinante nella valutazione dell’entità dei danni. Questo deve contenere dettagli precisi sugli assicurati, le rispettive compagnie, e i dati identificativi dei veicoli coinvolti.

È altresì importante inserire una chiara descrizione degli eventi, inclusi i dati dei testimoni, se presenti, e la specifica indicazione del luogo in cui i beni danneggiati siano disponibili per eventuali perizie.

Nel caso di danneggiamenti personali non deve mancare la fornitura di informazioni dettagliate sul soggetto, compresa età e codice fiscale, e dati sulle lesioni subite, documentate da attestazioni mediche e, se necessario, consulenze specialistiche.

Va sottolineato che, affinché il rimborso sia valido, tutto il materiale documentativo deve essere inoltrato entro due anni dall’evento, altrimenti si andrà in prescrizione.

La società assicurativa, a sua volta, ha l’obbligo di presentare un’offerta al danneggiato entro specifici periodi dopo aver ricevuto tutto il necessario, offerta che può essere accettata o contestata dal richiedente.

In mancanza di elementi rilevanti, l’agenzia deve indicare entro 30 giorni le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro.

La risposta dell’assicurazione al danneggiato

La fase successiva vede la Compagnia assicuratrice formulare un’offerta al danneggiato entro determinati periodi dalla ricezione della documentazione completa. Il termine è di 60 giorni se sono in contestazione solo danni alle cose e si estende a 90 giorni se i danni coinvolgono anche le persone.

Questi tempi si riducono a 30 giorni qualora entrambe le parti avessero sottoscritto il modulo blu (CAI). Accettando l’offerta, il danneggiato può ricevere il risarcimento entro 15 giorni, ma se l’offerta viene giudicata non congrua, l’assegno può essere incassato come acconto.

La vittima può richiedere una perizia da un perito terzo e consultarsi con un legale per contestare l’offerta insoddisfacente. L’assicuratore a quel punto è tenuto a rispettare i termini stabiliti; in assenza di risposta entro questo lasso di tempo o in caso di disaccordo sull’offerta, potrà essere avviato un procedimento giudiziario di risarcimento contro l’agenzia.

Cosa fare se il veicolo che causa l’incidente non è assicurato

Se il veicolo responsabile non è stato identificato o non è coperto da una polizza assicurativa RCA, si attiva il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da CONSAP.

Tutti gli assicurati contribuiscono a questo fondo tramite un piccolo importo del premio, garantendo così a chiunque il diritto a un risarcimento.

La richiesta deve essere inviata a CONSAP tramite posta elettronica certificata PEC o posta raccomandata, tuttavia, i risarcimenti sono soggetti a limiti in base alle disponibilità del Fondo, con una franchigia di 500 euro.

Se il veicolo responsabile non è assicurato, chi ha subito il danno può fare affidamento su questo fondo. La CONSAP, una volta ricevuta la richiesta, ha 60 giorni per formulare un’offerta o comunicare le ragioni per cui non intende proporne alcuna.

La compagnia designata può quindi successivamente attivare un’azione di rivalsa contro il responsabile non assicurato, cercando il rimborso dell’importo erogato direttamente dalla persona. (nota stampa)