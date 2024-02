BARI – Le maglie dell’inchiesta della Procura di Brindisi sul Comune di Erchie si sono allargate sino ad arrivare alla gestione della biblioteca comunale e all’acquisto di libri per circa 4mila euro, con fondi ministeriali, coinvolgendo il sociologo Leonardo Palmisano, barese, fondatore del festival Legalitria, nato per promuovere la lettura contro la devianza e la criminalità. Palmisano nel 2020 sfidò Michele Emiliano alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali.

Il sociologo (difeso dall’avvocato Maria Pia Vigilante) figura infatti tra gli otto destinatari degli avvisi di conclusione indagine firmati dai pm Pierpaolo Montinaro e Giovanni Marino.

È accusato di concorso anomalo in concussione insieme all’assessore ai Servizi sociali, Pamela Melechì, che con il sindaco Pasquale Nicolì avrebbe costretto «mediante minacce implicite di demansionamenti o atti vessatori» il segretario comunale a «dare indebitamente alla cooperativa Radici Future, legalmente rappresentata da Leonardo Palmisano» una utilità costituita dalla «gestione della biblioteca» del Comune attraverso «l’affidamento diretto», a fronte di 12.289,28 euro, «oltre a quello derivante dal ritorno di immagine» relativo alla stessa gestione. La contestazione è stata mossa ricostruendo l’iter amministrativo tra il 22 luglio e il 27 agosto 2021.