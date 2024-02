MANFREDONIA (FOGGIA) – Dopo Foggia, Cerignola e altre citta della Capitanata anche a Manfredonia ci sarà lo svolgimento di una manifestazione con corteo nelle vie cittadine per protestare contro le politiche agricolecomunitarie,

Il raduno dei trattori si svolgerà il giorno 10 febbraio 2024, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con il transito di circa 50 trattori agricoli lungo il seguente itinerario:

– Via Giuseppe Di Vittorio;

– Via Aldo Moro;

– Piazza Marconi;

– Lungomare Nazario Sauro;

– Piazzale Ferri;

– Viale Miramare;

– Via Dante Alighieri;

– Via dei Veneziani;

– Via Barletta;

– Via Florio;

– Direzione Cavalcavia S.S. 89 (fine corteo).

Per ragioni di sicurezza sabato 10 febbraio 2024, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, sarà sospesa la circolazione dei veicoli, limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti.