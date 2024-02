Maria Francavilla, la musica dal Santa Cecilia di Roma a Rai2

Maria Francavilla, direttore artistico, docente di canto lirico presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, giurata in eventi importantissimi, organizzatrice di spettacoli a livello internazionale, donna di grande cultura artistica e politica, è da sempre determinata e precisa in manifestazioni artistiche e culturali in tutta Italia.

Ha coordinato l’iniziativa di Tg2 Italia Europa oggi presso il Conservatorio Santa Cecilia, in cui alcuni studenti meritevoli si sono esibiti in diretta ed intervistati da Laura Pintus e Marzia Roncacci, giornaliste Rai.

La tematica trattata è stata quella dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, dove, rispetto ai musicisti, la figura del cantante risulta maggiormente visibile ed apprezzato, in quanto più esposti al pubblico. In realtà, dietro ogni cantante e quindi dietro ogni canzone c’è un grandissimo lavoro eseguito dai musicisti.