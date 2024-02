Scioglimento consiglio comunale di Foggia per infiltrazioni della criminalità, la decisione dopo il ricorso al TAR dell’ex sindaco Franco Landella.

Landella, che aveva già rassegnato le dimissioni in seguito a una crisi politica prima dello scioglimento, contesta la decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere il Consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose.

Pochi giorni dopo le dimissioni, Landella è stato arrestato con le accuse di corruzione e tentata concussione nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Foggia e dalla polizia, che riguarda un presunto giro di tangenti a Palazzo di Città. Leonardo Iaccarino, l’ex presidente del Consiglio Comunale (anche lui arrestato in un’altra indagine), è il principale accusatore di Landella, descrivendo un presunto ‘Sistema Landella’.

Pubblicato il 08/02/2024 – n. 02473/2024 REG.PROV.COLL. – N. 11195/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11195 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Prefettura di Foggia, Presidenza della Repubblica, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 con cui è stato disposto, ex art. 143 Tuel, il commissariamento del -OMISSIS- per il periodo di diciotto mesi;

– della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021, della presupposta relazione della commissione d’accesso, della proposta del Ministro dell’interno del 29 luglio 2021 e della relazione della Prefettura di Foggia prot. n. -OMISSIS- del 16 luglio 2021;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

– del decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 con cui è stato disposto, ex art. 143 Tuel, il commissariamento del -OMISSIS- per il periodo di diciotto mesi;

– della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021, della presupposta relazione della commissione d’accesso, della proposta del Ministro dell’Interno del 29 luglio 2021 e della relazione della Prefettura di Foggia prot. n. -OMISSIS- del 16 luglio 2021 in formato integrale, conosciuta in data 18 novembre 2021;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Impregiudicato l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale, appare necessario, ai fini della decisione di merito, acquisire alcuni documenti dell’istruttoria amministrativa condotta dagli organi statali.

Osservato, infatti, come nel fascicolo siano presenti unicamente il decreto presidenziale di nomina della Commissione straordinaria del 6 agosto 2021, unitamente alla relazione del Ministro dell’interno ed alla relazione della Prefettura ai sensi dell’art. 143 comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 243 (c.d. Tuel): con particolare riferimento a quest’ultima, va osservato come parte ricorrente depositava, in un primo tempo, la versione omissata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 settembre 2021.

Successivamente, unitamente alla presentazione del ricorso per motivi aggiunti, veniva depositata (sempre in versione informatica) la versione integrale della relazione de qua: orbene, va osservato – come evidenziato in pubblica udienza ai difensori presenti – l’irritualità di tale produzione, trattandosi di atti classificati riservati.

Pertanto, al fine di assicurare, da un lato, l’effettività del diritto di difesa della parte ricorrente e, dall’altro, la non divulgazione delle informazioni riservate, si rende necessario acquisire secondo la corretta procedura di cui all’art. 42, comma 8, l. 3 agosto 2007, n. 124 l’intera documentazione relativa alla procedura in esame, priva di oscuramenti e completa di tutta la documentazione alla stessa allegata, ed in particolare:

– la relazione del Prefetto di Foggia;

– gli atti di nomina della commissione di accesso;

– gli atti relativi all’attività compiuta dalla predetta commissione.

Ritenuto:

– di dover rammentare alle parti che la conoscenza degli atti in parola, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale;

– di assegnare il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per il deposito di quanto richiesto in digitale (su supporto Usb) e con un’allegata copia cartacea;

– di ordinare alla Segreteria di espungere dal fascicolo telematico la relazione prodotta dalla parte ricorrente (il doc. 1 intitolato «Relazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia del 16.7.2021 priva di omissis», depositato unitamente ai motivi aggiunti il 24 gennaio 2022), di guisa che non sia piú visibile sul Pat;

– di fissare, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 12 giugno 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttorî nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo l’udienza di discussione del merito alla data del 12 giugno 2024. Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, nonché all’espunzione del documento secondo quanto indicato in parte motiva. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF – Matthias Viggiano, Referendario, Estensore – Alberto Ugo, Referendario