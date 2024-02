Vitulano Drugstore Manfredonia agli ottavi di Coppa Italia U19

Manfredonia. Il Vitulano Drugstore Manfredonia continua a trovare sorrisi in questa stagione. Il settore giovanile regala una nuova pagina di storia per il calcio a cinque cittadino e provinciale: l’under 19 si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia.

In virtù del primo posto nel Girone S del campionato nazionale di categoria, i sipontini hanno potuto disputare trentaduesimi e sedicesimi in casa al PalaScaloria. Nel primo turno giocato, il 17 gennaio, i padroni di casa hanno eliminato la Kredias Audace Monopoli con il risultato di 6-4 maturato con la doppietta di Dominick Manzella e i gol di Nicolò Ferrara, Loris Gambuto, Matteo Pepe e Giuseppe Colangelo. Hanno pesato, però, le espulsioni dello stesso Manzella e di Jacopo Berardinetti (quest’ultimo squalificato per due turni). Con anche un grande accumulo di infortuni, serviva una prestazione quasi miracolosa contro il Defender Giovinazzo, diretta rivale per la vetta in campionato.

Mercoledì 7 febbraio, però, i ragazzi di mister Martino Portovenero ribaltano pronostici e risultato del primo tempo, facendo gioire un pubblico raramente così caldo e numeroso per una partita giovanile, mettendo in campo tutto ciò che i ragazzi avevano a disposizione. Il risultato finale è stato di 4-1: in gol due volte Ferrara, poi Pepe, infine Eros Nenna, in dubbio fino al fischio iniziale.

Negli ottavi di finale, che si giocheranno mercoledì 21 febbraio, si riaccenderà al PalaScaloria una grande rivalità giovanile degli ultimi anni: quella con l’Itria. Gli avversari sono una solida e riconosciuta eccellenza nei settori giovanili di tutta Italia, dominatori del girone T di under 19. Dopo una così grande vittoria e la fiamma che ha generato, però, in riva al golfo si darà il massimo in qualunque sfida.

Imperdibile dunque questa doppia sfida tra Vitulano Drugstore Manfredonia e Itria: esattamente il giorno prima, nello stesso posto, si svolgerà infatti la sfida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie A2 Élite tra le stesse squadre.

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia