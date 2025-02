“Frequentazioni pericolose”. San Giovanni Rotondo: sospese due licenze a esercizi commerciali

San Giovanni Rotondo: sospese due licenze a esercizi commerciali per frequentazioni pericolose

San Giovanni Rotondo – Nell’ambito delle attività di controllo volte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno notificato due provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di altrettanti esercizi commerciali situati nel centro cittadino. I provvedimenti, della durata rispettivamente di 7 e 15 giorni, sono stati emessi dal Questore della provincia di Foggia in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Le misure adottate scaturiscono dai reiterati controlli effettuati dai Carabinieri, che hanno riscontrato la presenza assidua di individui con precedenti penali e ritenuti di elevata pericolosità sociale all’interno dei due locali. Tale circostanza ha determinato l’intervento delle autorità per prevenire potenziali situazioni di rischio per la sicurezza della comunità.

L’articolo 100 del T.U.L.P.S. prevede la possibilità di sospendere le autorizzazioni commerciali non solo in caso di frequentazioni ritenute pericolose, ma anche qualora nei locali si verifichino episodi di violenza o disordini. Nei casi più gravi, o in presenza di reiterazione delle stesse condotte, può essere proposta al Sindaco, attraverso il Prefetto, la revoca definitiva delle licenze.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti, prevenendo fenomeni di criminalità e situazioni di potenziale pericolo per i cittadini.