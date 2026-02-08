Edizione n° 5971

BALLON D'ESSAI

ELIO PERSICO // Morte in mare della manager di “Harry Potter”: arrestato lo skipper Elio Persico
8 Febbraio 2026 - ore  12:05

CALEMBOUR

FUTURO VANNACCI // È nato “Futuro Nazionale”, Vannacci ufficializza il partito: “Registrato lo statuto”
8 Febbraio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Angelo Cera gela il centrosinistra: “Mai col PD, basta inciuci”

"CERA NO INCIUCI" Angelo Cera gela il centrosinistra: “Mai col PD, basta inciuci”

"Parole secche, senza zone d’ombra. Stop alle voci di accordi sotterranei"

ANGELO CERA (PH ST)

ANGELO CERA (PH ENZO MAIZZI) archivio 2018

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

San Marco in Lamis – Angelo Cera rompe il silenzio e interviene con parole nette nel dibattito politico locale, chiarendo una volta per tutte la propria posizione in vista delle prossime elezioni amministrative. Con una nota ufficiale diffusa sui social, il “grande vecchio” della politica sammarchese smentisce in modo categorico le voci su un presunto accordo con il sindaco uscente Michele Merla e con il Partito Democratico, respingendo ogni ipotesi di intese o manovre sotterranee.

Cera rivendica uno stile politico improntato alla coerenza e ai fatti, prendendo le distanze da ricostruzioni che definisce fantasiose. Sottolinea di non aver mai fatto esternazioni, né pubbliche né private, per accreditare presunti salvatori della patria o per alimentare scenari costruiti ad arte, ribadendo che questo non è il suo modo di fare politica.

Il passaggio più duro riguarda il giudizio sull’amministrazione Merla e sulla prospettiva di continuità politica. L’ex parlamentare chiude la porta a qualsiasi sostegno a chi ha governato la città nell’ultimo decennio, affermando di non voler appoggiare chi, a suo dire, ha consegnato San Marco in Lamis alla sinistra e l’ha progressivamente isolata. Nel suo intervento non manca un riferimento alle dinamiche sovracomunali, con l’accusa all’attuale classe dirigente di aver tentato di marginalizzare la città anche sul piano della rappresentanza in Regione Puglia.

Pur escludendo accordi con l’attuale maggioranza, Cera chiarisce che il suo gruppo politico non resterà spettatore. Annuncia una presenza attiva nella prossima fase politica, rivendicando un ruolo determinante nelle scelte future e assicurando l’impegno a incidere concretamente sulle sorti di Palazzo Badiale. Per Cera la politica non è improvvisazione, ma responsabilità verso la comunità e verso la storia della città.

La nota si chiude con un richiamo all’identità cittadina e a una scelta di campo che l’ex parlamentare definisce coerente con il proprio percorso. Cera afferma di stare dalla stessa parte di sempre, quella di chi non dimentica il passato e lavora per costruire una reale alternativa di governo. San Marco in Lamis, conclude, merita rispetto e non semplici operazioni di facciata. Lo riporta sanmarconews.it

1 commenti su "Angelo Cera gela il centrosinistra: “Mai col PD, basta inciuci”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO