“Cristo del Gargano”, protocollato l’invito al convegno a Manfredonia

È stato protocollato l’invito ufficiale rivolto all’Amministrazione comunale di Manfredonia per la partecipazione al convegno dedicato al progetto “Cristo del Gargano”, in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 18 presso il Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi.

La comunicazione, indirizzata al sindaco, alla Giunta, al presidente del Consiglio comunale e ai consiglieri, rappresenta un primo momento pubblico di presentazione dell’iniziativa, che si propone di avviare un confronto culturale, spirituale e territoriale attorno alla possibile realizzazione dell’opera.

Un progetto tra fede, identità e valorizzazione del territorio

Secondo i promotori, il “Cristo del Gargano” nasce con l’obiettivo di rappresentare un simbolo identitario capace di coniugare dimensione spirituale, valorizzazione paesaggistica e promozione culturale dell’intero territorio garganico. L’opera viene descritta non come semplice monumento artistico o architettonico, ma come un segno simbolico destinato a diventare luogo di raccoglimento, preghiera e riflessione, oltre che elemento di unità territoriale e richiamo ai valori di accoglienza, tutela del Creato e responsabilità sociale.

Il progetto si inserirebbe, nelle intenzioni dei promotori, nel solco della tradizione religiosa del Gargano, storicamente legata ai percorsi di fede e pellegrinaggio, proponendosi come ulteriore punto di riferimento spirituale per residenti e visitatori.

Possibili ricadute economiche e turistiche

Accanto alla dimensione simbolica e culturale, l’iniziativa guarda anche alle potenziali ricadute economiche. La realizzazione dell’opera, secondo quanto evidenziato nella proposta, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo per il territorio, rafforzando l’attrattività turistica del Gargano, in particolare nel settore del turismo religioso e culturale.

L’obiettivo dichiarato è favorire nuovi flussi di visitatori, contribuire alla destagionalizzazione delle presenze e sostenere le attività legate all’accoglienza, alla ristorazione e alla promozione delle eccellenze locali, in un’ottica di valorizzazione sostenibile.

Il convegno come momento di confronto pubblico

L’appuntamento dell’11 aprile si propone come occasione di confronto aperto con la comunità e con le istituzioni, in vista della possibile presentazione di una proposta formale ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto Comunale, strumento che consente iniziative di partecipazione civica e collaborazione istituzionale.

All’incontro è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo professionale e istituzionale. L’evento ha già ottenuto il patrocinio del Touring Club Italiano e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia, oltre al sostegno di diverse associazioni e fondazioni del territorio.

Richiesto il patrocinio del Comune e l’utilizzo del Palazzo dei Celestini

Contestualmente all’invito, i promotori hanno avanzato all’Amministrazione comunale la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa e la concessione dell’Aula del Palazzo dei Celestini per lo svolgimento del convegno. È stata inoltre sollecitata la collaborazione del Comune nella diffusione dell’evento attraverso i canali istituzionali, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini e favorire un dibattito pubblico trasparente e condiviso.

L’iniziativa si propone, nelle intenzioni degli organizzatori, come momento di riflessione collettiva per Manfredonia e per l’intero territorio garganico su un progetto che punta a intrecciare dimensione spirituale, identità culturale e prospettive di sviluppo locale.