E' morta Angela Azzaro: addio alla giornalista e volto dei talk show politici

È morta Angela Azzaro. La giornalista e scrittrice, volto noto dei talk show televisivi dedicati all’attualità e alla politica, aveva 59 anni. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze, Azzaro era una voce riconoscibile e critica del dibattito pubblico italiano.

A ricordarla con commozione è Claudio Marotta, consigliere di Sinistra Civica Ecologista alla Regione Lazio, che in una nota ha espresso il proprio cordoglio: «È un grande dolore la scomparsa di Angela Azzaro. Il vuoto che lascia è quello delle voci capaci di tenere insieme intelligenza e umanità. Resta il suo sguardo ostinato sulla realtà, oltre le formule e senza compiacimenti. Un’attenzione rara per ciò che è fragile e vitale. Ai suoi cari e a tutte e tutti coloro che le hanno voluto bene va un cordoglio sincero, insieme a una profonda gratitudine».

Chi era Angela Azzaro

Nata a Nuoro, Angela Azzaro si era laureata a Milano in Lettere Moderne e si era poi specializzata in Criminologia con una tesi sul processo mediatico. Viveva a Roma. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano nel giornalismo italiano: è stata caporedattrice del quotidiano Liberazione, dove curava l’inserto culturale Queer, vice direttrice de Il Dubbio e, fino all’aprile 2023, vicedirettrice de Il Riformista.

Negli anni è stata ospite fissa di numerosi programmi televisivi, distinguendosi per il suo approccio diretto, critico e attento ai temi sociali e civili. Lo riporta Ilfattoquotidiano.it