ELIO PERSICO // Morte in mare della manager di “Harry Potter”: arrestato lo skipper Elio Persico
8 Febbraio 2026 - ore  12:05

FUTURO VANNACCI // È nato “Futuro Nazionale”, Vannacci ufficializza il partito: “Registrato lo statuto”
8 Febbraio 2026 - ore  12:08

Home // Gargano // “Fare sistema, non solo festa”: la sfida di Ricominciamo per San Marco

"RICOMINCIAMO PER SAN MARCO" “Fare sistema, non solo festa”: la sfida di Ricominciamo per San Marco

Non una semplice sequenza di eventi, ma una visione strutturata capace di valorizzare identità, tradizioni e potenzialità economiche del territorio

Esterno Comune San Marco in Lamis (ph BM)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Non una semplice sequenza di eventi, ma una visione strutturata capace di valorizzare identità, tradizioni e potenzialità economiche del territorio. È questo il senso del progetto presentato dal movimento politico Ricominciamo, che nei giorni scorsi ha riunito la comunità civica di San Marco in Lamis con un obiettivo chiaro: trasformare il potenziale inespresso del paese in una realtà dinamica, attrattiva e sostenibile.

Il confronto nasce da una constatazione evidente. I comuni limitrofi stanno già raccogliendo risultati concreti grazie a una programmazione attenta degli eventi, diventati veri e propri motori per il turismo e per il commercio locale. Una strada che, secondo Ricominciamo, anche San Marco in Lamis può e deve intraprendere.

Da qui la proposta di chiedere ufficialmente all’Amministrazione Comunale l’istituzione di un Comitato Eventi dedicato. Non un organismo improvvisato, ma uno strumento strategico capace di pianificare, coordinare e valorizzare le iniziative, superando la logica episodica del semplice fare festa.

Il progetto si fonda su quattro pilastri ritenuti fondamentali per un rilancio concreto del territorio. Il primo è la competenza, attraverso la creazione di un comitato tecnico che riunisca professionisti e appassionati in grado di garantire una gestione efficace e di qualità degli eventi. Il secondo è la visibilità, con lo sviluppo di un moderno piano di marketing territoriale che integri strumenti social, digitali e outdoor per rendere San Marco riconoscibile e attrattiva. Il terzo pilastro è l’identità, intesa come valorizzazione delle peculiarità locali, dalla cucina tipica alle tradizioni storiche che rendono unico il paese. Infine la sinergia, con la proposta di un patto concreto con i commercianti locali per assicurare servizi adeguati e un’accoglienza all’altezza delle aspettative dei visitatori.

Secondo il movimento, il momento di agire è adesso. San Marco in Lamis possiede una bellezza autentica che merita di essere scoperta e raccontata. Valorizzare le tradizioni non significa guardare nostalgicamente al passato, ma investire sul presente e sul futuro, sostenendo il commercio locale e creando nuove opportunità per le giovani generazioni.

L’ambizione è quella di far sì che ogni visitatore possa respirare la storia del paese e assaporare l’eccellenza dei suoi prodotti, vivendo un’esperienza autentica e coerente con l’identità del territorio.

Il progetto viene presentato come un percorso aperto e partecipato. Non un’iniziativa riservata a pochi, ma un invito rivolto a tutta la cittadinanza a diventare protagonista del cambiamento, mettendo a disposizione idee, competenze e passione per far tornare San Marco in Lamis a brillare. Lo riporta sanmarconews.it

LASCIA UN COMMENTO