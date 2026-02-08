Il Foggia è pronto a voltare pagina. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale dell’esonero di Enrico Barilari, decisione maturata al termine di un periodo che non ha mai trovato vera continuità e che, dalla 13ª alla 25ª giornata, ha lasciato in eredità più interrogativi che certezze. Un cammino iniziato nel peggiore dei modi — lo 0-3 casalingo contro il Benevento — e chiuso amaramente a Caserta, con il 3-2 della Casertana: in mezzo, segnali di reazione e tentativi di ricostruzione, ma anche fragilità ricorrenti, difficoltà nei momenti chiave e una classifica rimasta pericolosamente corta.

Il tecnico ha provato a dare identità e coraggio, ma il campo ha restituito spesso l’immagine di una squadra incompleta: capace di accendersi a tratti, ma troppo discontinua per trasformare le prestazioni in punti pesanti. Errori già visti, blackout difensivi, gestione complicata delle fasi cruciali delle partite: elementi che hanno finito per pesare sul giudizio complessivo e spingere la nuova proprietà verso la scelta più drastica.

Ora però il club rossonero riparte da un nome che sa di appartenenza e memoria: Vincenzo Cangelosi sarà il nuovo allenatore. Una scelta chiara, quasi identitaria, che guarda esplicitamente al passato e al mito di Zemanlandia. Cangelosi, infatti, è da decenni uno degli uomini simbolo dell’universo zemaniano: vice storico di Zdenek Zeman dal 1989 in poi, ne ha condiviso metodi, idee e filosofia calcistica, diventando uno dei volti più riconoscibili di quel modello.

A Foggia, poi, Cangelosi non è un estraneo: conosce lo Zaccheria, la piazza e le sue aspettative perché ha vissuto più cicli in rossonero al fianco del boemo. È stato in staff dal 1989 al 1994, poi nel 2010-2011 e ancora nel 2021-2022, attraversando stagioni diverse ma sempre con la stessa impronta: intensità, lavoro, principi chiari.

Accanto a lui ci sarà Giovanni Bucaro nel ruolo di vice allenatore. Anche lui ex rossonero, palermitano di nascita ma foggiano d’adozione, profilo che conosce bene ambiente, pressioni e peso specifico della maglia. Una figura che può diventare collante tra spogliatoio e piazza, con un bagaglio di esperienza utile in una fase delicata della stagione. La sensazione è che il Foggia abbia voluto costruire una guida tecnica che parli la stessa lingua: identità riconoscibile, intensità, principi chiari.

A completare il quadro c’è un altro ritorno dal sapore simbolico: Peppino Pavone riprende il ruolo di direttore sportivo, già protagonista nell’ultima esperienza rossonera legata a Zeman (stagione 2021-2022). Un segnale forte, perché non si tratta solo di scelte operative: il club sembra voler recuperare un immaginario preciso, riaccendere una fiamma rimasta sotto traccia e ripartire da uomini che Foggia l’hanno vissuta davvero.

