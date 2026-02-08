Edizione n° 5971

"GIOSTRA PANCHINA A FOGGIA" Foggia, la panchina che scotta: un decennio di cambi continui. "La più instabile del Sud": 28 cambi in 10 anni!

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Negli ultimi 10 anni (dal 8 febbraio 2016 all’8 febbraio 2026) il Foggia ha cambiato guida tecnica 28 volte: significa 28 “avvicendamenti” in panchina, contando anche gli interim e i tecnici richiamati per una seconda (o terza) gestione. Il numero di allenatori diversi nello stesso periodo è 23.

Il dato, ricostruito dalla cronologia degli incarichi, fotografa un club che negli anni ha alternato cicli stabili a fasi di instabilità totale.

Dopo la coda dell’era Roberto De Zerbi (in carica ancora nel 2016), la panchina ha vissuto un periodo relativamente “lungo” con Giovanni Stroppa (2016-2018), prima di entrare in una sequenza di sostituzioni sempre più ravvicinate.

MISTER STROPPA (PH MAIZZI)

Dal 2018 in avanti, la lista degli avvicendamenti diventa un pendolo continuo: Grassadonia, Padalino, Corda, Capuano, Marchionni, Zeman, Boscaglia, Gallo, Somma, Delio Rossi, fino ai più recenti Cudini, Brambilla, Capuano, e poi il “tour de force” tra 2024 e 2025 con una catena di passaggi brevissimi e soluzioni tampone.

La fase più emblematica, per frequenza di cambi, è quella che va dall’estate 2024 all’autunno 2025: in poco più di un anno si vedono avvicendamenti quasi mensili, con parentesi di pochi giorni (tipiche degli interim) e ritorni già visti. Ventotto cambi in dieci anni non sono solo una curiosità statistica: dicono che il Foggia, più che costruire nel tempo, spesso ha dovuto correggere la rotta in corsa, inseguendo risultati immediati e cercando scosse emotive. A volte funziona, più spesso però produce l’effetto opposto: ripartenze continue, identità tecnica che fatica a consolidarsi, e un progetto che ricomincia da capo ad ogni crisi.

In sintesi, dal 2016 al 2026 il Foggia ha cambiato allenatore 28 volte (23 tecnici diversi), una media di quasi 3 cambi a stagione.

LASCIA UN COMMENTO