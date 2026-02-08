FOGGIA – Il Foggia prepara una vera e propria svolta tecnica e dirigenziale. A confermarlo è Giuseppe Pavone, storico direttore sportivo della “Zemanlandia”, che nelle ultime ore ha ammesso i contatti con il club rossonero e ha anticipato alcune delle scelte chiave per il futuro immediato della società.

Contattato dai colleghi di Foggia Città Aperta, Pavone ha confermato l’interesse reciproco e il clima di cambiamento che si respira in casa Foggia:

«Ieri sera, piuttosto tardi, mi ha chiamato Gennaro Casillo chiedendomi di mettermi a disposizione», ha spiegato il dirigente.

Un richiamo difficile da ignorare: «Posso mai dire di no al Foggia? Ho dato la mia disponibilità, anche se ho chiarito che prima devo liberarmi formalmente dall’attuale impegno», ha aggiunto Pavone, attualmente legato al Trapani.

Nel corso della conversazione, Casillo avrebbe anche sciolto uno dei nodi principali legati alla guida tecnica: «Gennaro mi ha confermato che alla guida del Foggia ci sarà Vincenzo Cangelosi, con Giovanni Bucaro come vice», ha rivelato Pavone, certificando di fatto la nuova direzione intrapresa dal club.

Non è mancato un passaggio più personale ed emotivo: «Il papà di Gennaro è stato il mio mentore. Parlare solo di gratitudine sarebbe riduttivo», ha sottolineato il direttore sportivo, ricordando il legame umano e professionale con la famiglia Casillo.

Poi il ritorno al pragmatismo e al campo: «Ho visto il Foggia una sola volta. Sarà fondamentale seguire gli allenamenti per capire se e come intervenire sul mercato. L’obiettivo è chiaro: la salvezza è fondamentale». Lo riporta lacasadic.com.