FOGGIA – Un confronto diretto tra istituzioni, mondo della ricerca e studenti sul ruolo dell’informazione nella lotta alle mafie. È questo il cuore dell’incontro “Stato, società civile e informazione: in rete contro le mafie”, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 15.00 nella biblioteca del Liceo classico “V. Lanza” di Foggia.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del laboratorio di giornalismo LanzaPress, si inserisce in un percorso formativo volto a rafforzare negli studenti la capacità di lettura critica della realtà e la consapevolezza del legame profondo tra informazione, democrazia e responsabilità civile.

Ad aprire i lavori sarà Grazia Vetritto, Funzione Strumentale Alunni del liceo e docente interna del laboratorio, seguita dall’intervento del colonnello Paolo Iannucci, capo della Direzione Investigativa Antimafia di Foggia, che offrirà un quadro sulle dinamiche del fenomeno mafioso nel territorio e sulle attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Spazio poi al contributo della ricerca con gli interventi di Maria Lorenza Vitrani ed Emanuele Simone, giovani ricercatori dell’Osservatorio Mafia Foggia, realtà nata su iniziativa del CSV Foggia e della Consulta Provinciale della Legalità, in collaborazione con l’Università di Salerno, la Fondazione dei Monti Uniti e Libera. L’Osservatorio è impegnato in attività di studio, monitoraggio e analisi dei fenomeni mafiosi in Capitanata, con l’obiettivo di produrre conoscenza e alimentare il dibattito pubblico.

«Affrontare il tema della lotta alle mafie in un contesto scolastico significa restituire centralità alla conoscenza come strumento di analisi», ha dichiarato la dirigente scolastica Mirella Coli. «La scuola ha il compito di creare spazi di riflessione rigorosi, nei quali gli studenti possano comprendere la complessità dei fenomeni e il ruolo decisivo dell’informazione e del senso civico nel contrasto a ogni forma di illegalità».

A moderare l’incontro sarà la giornalista Annalisa Graziano, docente esterna del laboratorio di giornalismo, insieme agli studenti e alle studentesse della redazione LanzaPress, che parteciperanno attivamente al dialogo con i relatori, trasformando l’appuntamento in un vero esercizio di cittadinanza attiva e informazione consapevole.