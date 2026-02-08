Edizione n° 5971

BALLON D'ESSAI

ELIO PERSICO // Morte in mare della manager di “Harry Potter”: arrestato lo skipper Elio Persico
8 Febbraio 2026 - ore  12:05

CALEMBOUR

FUTURO VANNACCI // È nato “Futuro Nazionale”, Vannacci ufficializza il partito: “Registrato lo statuto”
8 Febbraio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ippocampo, l’avv. Pece: “Schiavone sposta l’attenzione. Servono fatti, non dichiarazioni”

PECE - SCHIAVONE Ippocampo, l’avv. Pece: “Schiavone sposta l’attenzione. Servono fatti, non dichiarazioni”

"Le dichiarazioni dell’assessore Schiavone rischiano di trasformarsi in un clamoroso autogol istituzionale"

Ippocampo, l’avv. Pece: “Schiavone sposta l’attenzione. Servono fatti, non dichiarazioni”

Ippocampo, l’avv. Pece: “Schiavone sposta l’attenzione. Servono fatti, non dichiarazioni”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

«Le dichiarazioni dell’assessore Schiavone rischiano di trasformarsi in un clamoroso autogol istituzionale». È netta la posizione dell’avvocato Enzo Pece, che torna a intervenire sulla situazione del Villaggio Ippocampo, denunciando l’assenza di risposte concrete e di interventi strutturali sul territorio.

Secondo Pece, le parole dell’assessore, incentrate su presunte “strumentalizzazioni” e responsabilità altrui, eluderebbero il vero nodo della questione. «Ippocampo continua ad attendere opere, programmazione e risposte concrete – sottolinea –. Ad oggi non si vede alcun intervento, né strutturale né di altro tipo».

Proprio per la stima personale e politica che nutre nei confronti di Francesco Schiavone, definito «un politico capace e determinato», Pece dice di non comprendere il tentativo di spostare l’attenzione dal problema principale. «Non servono polemiche – afferma – ma chiarezza: cosa è stato realmente programmato? Quali opere verranno realizzate? E soprattutto, con quali tempi?».

L’avvocato rivendica di aver tentato un percorso di collaborazione, interrotto – precisa – non per sua responsabilità, e rilancia la proposta di un tavolo tecnico permanente. «Mi metto da subito a disposizione per un confronto programmatico con tutti i rappresentanti coinvolti. Gli abitanti di Ippocampo hanno diritto alla verità, non a dichiarazioni difensive».

Nel suo intervento, Pece ribadisce inoltre il proprio impegno sul fronte della legalità e della trasparenza, respingendo al mittente eventuali etichette polemiche. «Se difendere questi principi significa essere definito “paladino”, lo rivendico senza esitazione», dichiara, richiamando l’attenzione sulle presunte situazioni di illegalità presenti all’interno del Villaggio, fino a parlare apertamente di un “Sistema Condominio”, assumendosi la responsabilità di quanto affermato.

«Un rappresentante delle istituzioni dovrebbe stare da questa parte – conclude –. Ippocampo non può più permettersi propaganda: ha bisogno di fatti. Resto in attesa, con pazienza e fiducia, del vostro operato». Lo riporta un comunicato de IlSipontino.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO