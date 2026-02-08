Ippocampo, l’avv. Pece: “Schiavone sposta l’attenzione. Servono fatti, non dichiarazioni”

«Le dichiarazioni dell’assessore Schiavone rischiano di trasformarsi in un clamoroso autogol istituzionale». È netta la posizione dell’avvocato Enzo Pece, che torna a intervenire sulla situazione del Villaggio Ippocampo, denunciando l’assenza di risposte concrete e di interventi strutturali sul territorio.

Secondo Pece, le parole dell’assessore, incentrate su presunte “strumentalizzazioni” e responsabilità altrui, eluderebbero il vero nodo della questione. «Ippocampo continua ad attendere opere, programmazione e risposte concrete – sottolinea –. Ad oggi non si vede alcun intervento, né strutturale né di altro tipo».

Proprio per la stima personale e politica che nutre nei confronti di Francesco Schiavone, definito «un politico capace e determinato», Pece dice di non comprendere il tentativo di spostare l’attenzione dal problema principale. «Non servono polemiche – afferma – ma chiarezza: cosa è stato realmente programmato? Quali opere verranno realizzate? E soprattutto, con quali tempi?».

L’avvocato rivendica di aver tentato un percorso di collaborazione, interrotto – precisa – non per sua responsabilità, e rilancia la proposta di un tavolo tecnico permanente. «Mi metto da subito a disposizione per un confronto programmatico con tutti i rappresentanti coinvolti. Gli abitanti di Ippocampo hanno diritto alla verità, non a dichiarazioni difensive».

Nel suo intervento, Pece ribadisce inoltre il proprio impegno sul fronte della legalità e della trasparenza, respingendo al mittente eventuali etichette polemiche. «Se difendere questi principi significa essere definito “paladino”, lo rivendico senza esitazione», dichiara, richiamando l’attenzione sulle presunte situazioni di illegalità presenti all’interno del Villaggio, fino a parlare apertamente di un “Sistema Condominio”, assumendosi la responsabilità di quanto affermato.

«Un rappresentante delle istituzioni dovrebbe stare da questa parte – conclude –. Ippocampo non può più permettersi propaganda: ha bisogno di fatti. Resto in attesa, con pazienza e fiducia, del vostro operato». Lo riporta un comunicato de IlSipontino.net.