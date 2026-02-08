FOGGIA – Foggia si prepara ad accogliere il suo primo ristorante arabo. Il Ristorante Marrakech inaugurerà ufficialmente sabato 14 febbraio 2026, dalle 17.00 alle 21.00, in via Monfalcone 47, nel Quartiere Ferrovia.

L’apertura non è pensata solo come un evento gastronomico, ma come un momento di incontro tra culture diverse che convivono da tempo nel tessuto urbano foggiano. La scelta della data non è casuale: il giorno di San Valentino è stato individuato come simbolo di dialogo, accoglienza e condivisione.

Il Ristorante Marrakech nasce con l’obiettivo di portare a Foggia la tradizione della cucina araba, fatta di ricette tramandate nel tempo, spezie, convivialità e rispetto per l’ospite. Un patrimonio culinario che si intreccia con una visione più ampia: fare del cibo uno strumento di relazione e di integrazione.

Il progetto prende forma nel Quartiere Ferrovia, una zona spesso raccontata solo attraverso le sue criticità, ma che i promotori vogliono valorizzare come spazio di possibile rigenerazione sociale e culturale. «Non un semplice ristorante, ma un luogo di dialogo», spiegano gli organizzatori, che parlano di un’iniziativa fondata sulla fiducia nella città e nella sua capacità di accogliere.

Alla base del progetto ci sono storie di famiglie, viaggi e tradizioni che trovano espressione nei piatti proposti, pensati come racconto di identità e memoria. La cucina, in questa visione, diventa linguaggio universale, capace di superare barriere culturali e sociali.

Fondatore del ristorante è Mohammed Errachdi, che definisce l’iniziativa «un atto di amore verso Foggia», affiancato da Mainul Islam, responsabile della comunicazione istituzionale.

L’invito all’inaugurazione è rivolto alla cittadinanza, alle istituzioni e al mondo dell’informazione, affinché l’apertura rappresenti un segnale positivo di dialogo e convivenza.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale ristorantemarrakech.it o al numero 371 631 5813.

