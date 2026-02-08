Tragedia ad Alife: perde la vita a 17 anni il pugile Andrea Grillo, gravissimo l’amico

Ancora sangue sulle strade del Casertano. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte ad Alife, dove ha perso la vita il 17enne Andrea Grillo, originario di Piedimonte Matese. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 3.30 nella zona periferica del centro matesino.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in sella a una motocicletta insieme a un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe improvvisamente sbandato andando a schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni del minorenne sono apparse fin da subito disperate.

I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato ogni manovra per salvare il ragazzo, ma le gravissime ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il passeggero che viaggiava con lui è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche, in lotta tra la vita e la morte.

Andrea Grillo era molto conosciuto nella sua comunità. Studente dell’Istituto di Istruzione Superiore “De Franchis” di Piedimonte Matese, coltivava con passione anche l’attività sportiva, distinguendosi nella Pugilistica Matesina. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici, compagni di scuola e l’intero ambiente sportivo locale, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Lo riporta Leggo.it