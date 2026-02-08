Edizione n° 5971

BALLON D'ESSAI

ELIO PERSICO // Morte in mare della manager di “Harry Potter”: arrestato lo skipper Elio Persico
8 Febbraio 2026 - ore  12:05

CALEMBOUR

FUTURO VANNACCI // È nato “Futuro Nazionale”, Vannacci ufficializza il partito: “Registrato lo statuto”
8 Febbraio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ufficiale. A Foggia parte l’era (tecnica) Cangelosi. Quanto durerà?

"Nel segno di Zdeněk" Ufficiale. A Foggia parte l’era (tecnica) Cangelosi. Quanto durerà?

Classe 1963, nato a Palermo il 12 ottobre, Cangelosi vanta un curriculum di assoluto rilievo nel panorama calcistico nazionale e internazionale

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia. Il Calcio Foggia 1920 s.r.l., previa comunicazione resa nei termini di legge all’Amministrazione giudiziaria, ha ufficializzato il nuovo assetto dello staff tecnico della Prima Squadra. La guida tecnica è stata affidata a Vincenzo Cangelosi, mentre il ruolo di allenatore in seconda sarà ricoperto da Giovanni Bucaro.

Il nuovo staff dirigerà già nella giornata odierna, domenica 8 febbraio 2026, il primo allenamento in vista dell’imminente impegno di campionato contro il Picerno.

Classe 1963, nato a Palermo il 12 ottobre, Cangelosi vanta un curriculum di assoluto rilievo nel panorama calcistico nazionale e internazionale. È stato per 33 anni storico collaboratore di Zdeněk Zeman, affiancandolo a partire dalla prima esperienza rossonera nel 1989 e seguendolo in numerose avventure professionali. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con club prestigiosi come Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Brescia, Lecce, oltre alle esperienze all’estero con Stella Rossa e Lugano. Successivamente ha fatto ritorno a Foggia, proseguendo poi con Cagliari e Pescara.

Nella stagione 2022/2023 Cangelosi intraprende il suo percorso da primo allenatore alla Casertana, incarico mantenuto fino a maggio 2024, totalizzando 107 punti in 61 gare ufficiali, numeri che certificano l’efficacia del suo lavoro. Nel febbraio 2025 approda al Perugia, rilevando la squadra nelle zone basse della classifica e conducendola fino a ridosso dell’area playoff al termine della stagione, prima della risoluzione consensuale del rapporto all’inizio dell’attuale annata sportiva.

Con l’arrivo di Vincenzo Cangelosi e Giovanni Bucaro, il Calcio Foggia 1920 punta a dare nuova linfa al progetto tecnico, affidandosi a competenza, esperienza e profonda conoscenza del calcio professionistico.

A mister Cangelosi vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società rossonera.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO