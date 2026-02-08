Foggia. Il Calcio Foggia 1920 s.r.l., previa comunicazione resa nei termini di legge all’Amministrazione giudiziaria, ha ufficializzato il nuovo assetto dello staff tecnico della Prima Squadra. La guida tecnica è stata affidata a Vincenzo Cangelosi, mentre il ruolo di allenatore in seconda sarà ricoperto da Giovanni Bucaro.

Il nuovo staff dirigerà già nella giornata odierna, domenica 8 febbraio 2026, il primo allenamento in vista dell’imminente impegno di campionato contro il Picerno.

Classe 1963, nato a Palermo il 12 ottobre, Cangelosi vanta un curriculum di assoluto rilievo nel panorama calcistico nazionale e internazionale. È stato per 33 anni storico collaboratore di Zdeněk Zeman, affiancandolo a partire dalla prima esperienza rossonera nel 1989 e seguendolo in numerose avventure professionali. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con club prestigiosi come Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Brescia, Lecce, oltre alle esperienze all’estero con Stella Rossa e Lugano. Successivamente ha fatto ritorno a Foggia, proseguendo poi con Cagliari e Pescara.

Nella stagione 2022/2023 Cangelosi intraprende il suo percorso da primo allenatore alla Casertana, incarico mantenuto fino a maggio 2024, totalizzando 107 punti in 61 gare ufficiali, numeri che certificano l’efficacia del suo lavoro. Nel febbraio 2025 approda al Perugia, rilevando la squadra nelle zone basse della classifica e conducendola fino a ridosso dell’area playoff al termine della stagione, prima della risoluzione consensuale del rapporto all’inizio dell’attuale annata sportiva.

Con l’arrivo di Vincenzo Cangelosi e Giovanni Bucaro, il Calcio Foggia 1920 punta a dare nuova linfa al progetto tecnico, affidandosi a competenza, esperienza e profonda conoscenza del calcio professionistico.

A mister Cangelosi vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società rossonera.