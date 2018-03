De Leonardis: “Riuniti Foggia, dall’eccellenza all’emergenza”

Di:

Foggia – “SONO sempre più numerose le segnalazioni, riprese e amplificate dai media locali, di disagi agli Ospedali Riuniti di Foggia, di pazienti ‘parcheggiati’ nei corridoi per carenza di posti letto in reparti particolarmente delicati. Una situazione che va attentamente monitorata e denunciata non per gridare allo scandalo o scatenarsi nella caccia al colpevole, ma per evidenziare ancora una volta la necessità di non congestionare il policlinico foggiano con la chiusura o il drastico ridimensionamento dell’Ospedale Lastaria a Lucera, del De Lellis a Manfredonia o del Tatarella a Cerignola. Per non passare dall’eccellenza più volte sbandierata e decantata come obiettivo – con relativi investimenti – all’emergenza che non rende giustizia agli sforzi e all’abnegazione di quanti sono quotidianamente costretti a lavorare tra difficoltà sempre maggiori”.Per, presidente della settima Commissione Affari Istituzionali della Regione Puglia, “l’assessore alla Sanitànon può e non deve limitarsi alla mera ragioneria, preoccupandosi solo di ulteriori tagli per ridurre sensibilmente il deficit; ma deve prima di tutto garantire il diritto alla salute delle varie comunità, e agli operatori in un comparto così delicato la possibilità di prestazioni all’altezza della loro professionalità. Si possono e devono tagliare sprechi e costi eccessivi, non reparti e strutture che sono un riferimento imprescindibile per interi territori – come il Subappennino dauno – che altrimenti rischierebbero l’isolamento, se il Lastaria venisse svuotato di reparti e contenuti” sottolinea. “Anche sul piano contabile questo orientamento appare discutibile, visto che l’inevitabile aumento della mobilità passiva verso altre regioni – il Molise in primis – produrrebbe nuovi costi difficilmente quantificabili. Per questo auspico e sollecito, per l’ennesima volta, un attento esame della situazione attuale, nella provincia di Foggia in particolare, prima di procedere alla ‘fase due’ del Piano di riordino ospedaliero, attraverso un opportuno confronto con gli addetti ai lavori e un’analisi approfondita di quanto sta accadendo nei vari ospedali e nelle Asl”.Redazione Stato