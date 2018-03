Il 17 marzo il Papa a San Giovanni Rotondo: il programma ufficiale

http://www.lastampa.it - Papa Francesco

Di:



Visita Pastorale del Santo Padre Francesco a Pietrelcina, nella Diocesi di Benevento e a San Giovanni Rotondo, nella Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nel Centenario dell’apparizione delle stimmate permanenti di San Pio da Pietrelcina e nel 50.mo anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina (17 marzo 2018) –

Programma aggiornato, 08.03.2018 Ore 07.00 Decollo dall’eliporto del Vaticano

Ore 08.00 Atterraggio nel piazzale adiacente all’Aula liturgica di Piana Romana a Pietrelcina

Il Santo Padre è accolto da:

– S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento

– Sig. Domenico Masone, Sindaco di Pietrelcina

Breve sosta di preghiera nella Cappella San Francesco davanti all’olmo delle stimmate Ore 08.15

Sul piazzale antistante l’Aula liturgica: Incontro con i fedeli

– Saluto dell’Arcivescovo di Benevento

Al termine,il Santo Padre saluta la Comunità dei Cappuccini e una rappresentanza di fedeli

Discorso del Santo Padre Ore 09.00 Decollo da Piana Romana, per San Giovanni Rotondo Ore 09.30 Atterraggio nel campo sportivo “Antonio Massa” di San Giovanni Rotondo Il Santo Padre è accolto da:

– S.E. Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

– Dott. Costanzo Cascavilla, Sindaco di San Giovanni Rotondo Ore 10.00 Trasferimento in auto all’Ospedale “Casa sollievo della Sofferenza”; dal piazzale antistante il Santo Padre saluta e benedice gli ammalati, senza scendere dall’auto.

Visita al Reparto di Oncologica Pediatrica Il Santo Padre è accolto da:

– Dott. Domenico Crupi, Direttore Generale di “Casa sollievo della Sofferenza” Il Santo Padre incontra i bambini degenti nel reparto al terzo piano. Ore 10.45 Al termine della Visita il Papa raggiunge il Santuario di Santa Maria delle Grazie

Il Santo Padre è accolto da:

– P. Maurizio Placentino, Ministro Provinciale dei Cappuccini

– P. Carlo Laborde, Guardiano

– P. Francesco Dileo, Rettore

Nel Santuario il Santo Padre saluta la Comunità religiosa dei Cappuccini e venera il corpo di San Pio da Pietrelcina e il Crocifisso delle stimmate Ore 11.15

Sagrato della Chiesa di San Pio da Pietrelcina:

Concelebrazione Eucaristica

Al termine della Santa Messa: Saluto di S.E. Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

Il Santo Padre saluta alcune Autorità e una rappresentanza di fedeli

Omelia del Santo Padre Ore 13.00 Decollo dal campo sportivo di San Giovanni Rotondo Ore 14.00 Atterraggio all’eliporto del Vaticano Redazione StatoQuotidiano.it Il 17 marzo il Papa a San Giovanni Rotondo: il programma ufficiale ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.