8 marzo: un inno al coraggio delle donne

Di:

Un 8 marzo ancora all’insegna della violenza sulle donne e del fenomeno del femminicidio purtroppo in aumento, secondo i dati sconcertanti che fanno riferimento all’anno 2017: 121 donne uccise in Italia nella maggior parte dei casi dai loro partner ed è in aumento anche la casistica di violenze all’interno delle mura domestiche.

Nonostante questo, molta ancora l’omertà e la paura di denunciare…e pensare che non si denuncia spesso per ‘amore’ del proprio carnefice, per quel senso di colpa che incatena la volontà di essere libere o per quel sentirsi inadeguate e immeritevoli di rispetto e affetto amorevole; la dipendenza affettiva e il mancato raggiungimento di autonomia economica completano poi il quadro di un possibile caso di sopraffazione da parte di uomini (se così vogliamo chiamarli) nei confronti delle loro deboli compagne.

In aumento sono anche gli episodi di violenza perpetrati nei confronti di donne nell’ambito lavorativo: per l’Istat sono più di un milione che in Italia hanno subito molestie o ricatti sessuali nella loro vita lavorativa o da parte di un collega o da parte del datore di lavoro. Primo fra tutti ricordiamo il ‘caso Weinstein’ e le clamorose notizie risalenti allo scorso anno e che ancora oggi riempiono le pagine dei maggiori giornali mondiali riguardanti centinaia di attrici e modelle che ancora, giorno dopo giorno, denunciano gli abusi commessi nei loro confronti da parte di uno dei più importanti produttori americani.

E’ quindi fondamentale far sentire la propria voce e prestarla alle donne che sono troppo accecate dal dolore e dalla vergogna e che non sanno gridare aiuto, alle donne che si trovano in difficoltà e non hanno il coraggio di credere che una vita felice ed un amore sereno ed appagante sia possibile anche per loro, che serietà e professionalità siano alla base di un lavoro soddisfacente e che piegarsi ai compromessi che minano la propria dignità non porta lontano.

Un’importante manifestazione di impegno femminile e di coraggio dal titolo ‘#Time’sUp- Il Tempo è scaduto- Una Rete contro le molestie sessuali sul lavoro’ si è avuta ieri presso il Tribunale di Bari grazie all’organizzazione della Consigliera Regionale di Parità Serenella Molendini insieme alle altre Consigliere di Parità Pugliesi e a 46 Istituzioni/Organizzazioni sindacali per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro e non lasciare mai più sola chi denuncia offrendo ascolto e tutela giudiziaria.

Il motto ‘NOI CI SIAMO!’ vuol essere il messaggio forte da inviare soprattutto a chi ancora subisce in silenzio.

Riconoscere i primi segnali di un rapporto malato o il più piccolo cenno di abuso, parlarne senza esitare e denunciare alle Autorità competenti restano le armi migliori per poter uscire da quel vortice di terrore che avvinghia le donne che si trovano in situazioni di estrema complessità causate da violenze e soprusi.

Libera Maria Ciociola