Cristiano Romani a Maggioranza “Un atto di coraggio. Tutti a casa”

Di:

CI VUOLE CORAGGIO!

#tinformo Art. 6 co.2 del D.Lgs. n. 149/2011 (c.d. “dissesto guidato”) .

A dispetto di quanto si legge spesso sui quotidiani nonché nei miei interventi sul caso, se prima era improprio parlare di #dissesto nonostante le difficoltà finanziarie del nostro Comune, poiché ente c.d. deficitaro, oggi, non potendo garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili poiché esistono nei confronti del nostro Comune #crediti #liquidi ed #esigibili di #terzi cui non si possa fare validamente fronte a causa di una dilettantistica gestione del bilancio ad opera di una amministrazione #sinistra, invito ad un atto di coraggio poiché, ogni iniziativa che porrà in essere da qui in avanti questa amministrazione cagionerà irrimediabilmente DISSESTO FINANZIARIO per la città #Manfredonia!!

BASTA TUTTI A CASA!

Il Presidente delle Commissione Bilancio del Comune di Manfredonia

Avv. Cristiano Romani