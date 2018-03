Di:

Foggia, 8 marzo 2018. Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura di Foggia, dott.ssa Rosa Pensa, è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Matteo Renzullo, nato a Manfredonia , classe 1970, pregiudicato.

Il provvedimento è scaturito dall’attività investigativa condotta da personale del “Nucleo Gargano” della Squadra Mobile di Foggia, distaccato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Manfredonia. La vittima formalizzava denuncia di estorsione nei confronti di Matteo Renzullo.

Il denunciante ha riferito che, dal febbraio 2016, era stato costretto a consegnare all’uomo somme di denaro di 500-600 euro a settimana, per un totale di euro 58.655,00.

In sede di denuncia la vittima ha ricostruito minuziosamente i frequenti esborsi di denaro, precisando che la prima dazione era avvenuta nel febbraio 2016 a titolo di prestito. Da quel momento in poi, però, le richieste di Renzullo si erano fatte sempre più pressanti, divenendo delle vere e proprie pretese. Ogni settimana, infatti, l’uomo contattava telefonicamente o tramite messaggi la vittima per indurla a consegnargli i soldi pretesi.

Inoltre, la vittima ha riferito che, a fronte dei ripetuti soldi consegnati, lo scorso anno Matteo Renzullo, a garanzia della futura restituzione delle somme ottenute, consegnava degli assegni, impedendo comunque di metterli all’incasso.

Nello scorso gennaio Renzullo ha preteso la restituzione dei due titoli di credito, consegnandone un altro dell’importo totale di 71.800,00 euro sempre con la promessa di poterlo incassare in futuro.

La vittima, inoltre, ha dichiarato che in più occasioni si era opposto alle continue richieste di denaro di Matteo Renzullo, ma questi, sia personalmente che con messaggi di testo, via SMS o “WhatsApp”, aveva iniziato a intimidirlo, arrivando a minacciarlo anche di morte se non gli avesse consegnato le somme di denaro pretese.

I pagamenti a Matteo Renzullo continuati sino allo scorso 12 febbraio 2018 quando, malgrado le difficoltà economiche, aveva consegnato l’ennesima somma di 130 euro.

Per rendere ancor più concreta l’esposizione dei fatti della vittima, quanto dichiarato è stato oggettivamente riscontrato attraverso l’acquisizione delle conversazioni “WhatsApp” intercorse tra i due ma soprattutto con la registrazione di una conversazione minacciosa, avvenuta in sede di formalizzazione della denuncia. Infatti, al diniego della vittima di effettuare l’ennesimo esborso di denaro in suo favore, Matteo Renzullo è andato in escandescenza, pretendendo un immediato incontro con la vittima e effettuando ulteriori minacce.

Alla luce delle evidenziate risultanze investigative, il magistrato del P.m. titolare delle indagini, Dott.ssa Pensa, accogliendo il quadro probatorio prospettato dalla Squadra Mobile della Questura, ha richiesto l’adozione di una misura custodiale nei confronti dell’uomo.

Il citato provvedimento, impositivo della misura degli arresti domiciliari, è stato eseguito nella mattinata odierna da personale del Nucleo Manfredonia della Squadra Mobile.

Redazione StatoQuotidiano.it