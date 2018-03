Fiore “La colpa della sconfitta del 4 marzo è di Landella”

Di:

Foggia. Il punto di partenza è: Franco Landella non può essere ricandidato a sindaco l’anno prossimo, e questo è l’obiettivo di lungo termine della Lega in consiglio comunale. Quello che vedremo nelle prossime sedute a Palazzo di città è invece un punto interrogativo. Alfonso Fiore, il consigliere che con Antonio Vigiano ha sostenuto la candidatura di Joseph Splendido nel plurinominale alla Camera, è chiaro: “Non passiamo all’opposizione ma decideremo di volta in volta, in ogni singola seduta”. Cioè mani libere per il gruppo di Salvini, che contesta duramente il voto politico. Oggi non erano in aula “perché siamo andati a Bari per capire come mai non sia scattato il seggio per Joseph- spiega il consigliere- la legge è strana e la sta studiando il candidato, che è avvocato”.

Sì, questa la motivazione ufficiale ma c’è anche una protesta, abbastanza palese, per quello che è successo il 4 marzo: “La colpa della sconfitta di Splendido e di Spezzati (il candidato di Fdi, ndr) è di Franco Landella perché votando Michaela Di Donna molti cittadini avrebbero votato per un sindaco contestato, dalle strade, alla luce, all’amministrazione in generale, chi voleva mettere la croce sulla Lega ci ha pensato bene, se ci fosse stato un altro candidato avremmo fatto il 12%. Noi tre consiglieri comunali a Foggia valiamo oltre 2mila voti, più i voti in tutti gli altri comuni della Provincia, e non solo, per un totale di 32mila voti. A Foggia ne abbiamo presi 7mila, qualche comune non ha risposto”. A S. Severo 1600 voti per la Lega, la terra dove di più, in questi anni, si è radicata e in cui alle regionali ha conseguito il 7%, uno dei migliori risultati a livello pugliese. Un balzo di 8 punti, invece, dal 2013, quando era ancora Lega Nord.

A Foggia, il 4 marzo, quasi il 9%. Possibile anche che le tensioni su chi candidare e l’estromissione di Fanelli- l’aspirante candidato, coordinatore provinciale, che su facebook non ha lesinato critiche al movimento fino all’ultimo giorno, in quanto escluso dalla corsa al Parlamento, Fanelli, autore del primo boom di voti leghisti in terra di Capitanata- abbia tolto qualche slancio. In ogni caso l’attenzione è puntata su Foggia, per la partita conclusa e per quella delle amministrative. I voti ottenuti a Foggia non sono bastati a far eleggere Splendido. Da cui i discorsi sulle prospettive: “Il sindaco dice che se non si ricandida lui la città la consegniamo ai grillini, io dico che si candida lui la diamo in mano ai pentastellati. Quindi se si farà una coalizione per il bene della città, tanto meglio, altrimenti noi andremo al voto delle comunali con un nostro candidato”. La campagna elettorale per il nuovo sindaco è cominciata. Si preannuncia un lungo periodo di consigli comunali a rischio tenuta per la maggioranza, una tattica di logoramento che, in ogni caso, dipenderà dagli argomenti all’ordine del giorno a Palazzo di città.

A cura di Paola Lucino,

Redazione StatoQuotidiano.it