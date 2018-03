Foggia, blitz in via Podgora: controlli a cittadini e locali

Di:

Foggia. IERI, 7 marzo 2018, alle ore 13.30 circa, gli agenti della P.S. hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio in via Podgora e zone limitrofe, che verrà replicato anche nei giorni a seguire, nell’ambito della specifica progettualità portata avanti da tempo dalla Questura di Foggia.

Gli Agenti della Squadra Volante, con 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 1 equipaggio della Polizia Locale, recatisi in via Podgora, hanno proceduto all’effettuazione di mirati controlli ai locali della zona, identificando 30 persone, di cui 8 positive ai terminali SDI mentre 3 cittadini extracomunitari sono stati denunciati in quanto sprovvisti al seguito di titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

I tre cittadini extracomunitari sono stati identificati mediante fotosegnalamento: A.F.,nigeriano, classe 1986; H.S.A.N., somalo, classe 1986, a cui è stato notificato un avvio di procedimento di revoca permesso di soggiorno; S.K., guineano, classe 1990, invitato presso la Questura di Arezzo entro 15gg ex art 15 TULPS.

Sono state, inoltre, controllate le attività commerciali presenti nelle zone limitrofe a via Podgora, via Monfalcone e via Trieste unitamente a personale della Polizia Locale.

I controlli continueranno serrati anche nei prossimi giorni per assicurare una sempre maggiore percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.