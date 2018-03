Gargano. Torna il bel tempo salvo velature di passaggio

Di:

Bari. METEO Puglia: si rinforza un campo anticiclonico da Ovest garanzia di una fase più stabile e asciutta sulle nostre regioni di Sud-Est. Ampie schiarite interesseranno Puglia, Basilicata e Molise fino al pomeriggio, seguirà in serata un aumento della nuvolosità, ma si tratterà di innocue velature che non daranno luogo a piogge. Temperature in lieve diminuzione. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali, mari mossi, specie l’Adriatico.

Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est, salvo innocue velature

VENERDI’: condizioni anticicloniche prolungheranno una fase meteorologica generalmente stabile sulle nostre di Sud-Est con schiarite alternate a qualche nuvola ma senza rischio di piogge. Addensamenti nuvolosi che risulteranno a tratti più frequenti sulla Basilicata tirrenica. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione debole variabile con mari generalmente poco mossi.

Maggiore variabilità tra Puglia e Molise con locali piovaschi, meglio sulla Basilicata

SABATO: correnti più umide occidentali daranno luogo allo sviluppo di qualche nuvola in più dal pomeriggio, quando non si escluderanno locali piovaschi tra Puglia e Molise. Andrà meglio invece sulla Basilicata interessata da maggiori momenti soleggiati. Temperature in rialzo con valori pomeridiani prossimi ai 16-17 gradi in pianura. Ventilazione debole variabile con mari poco mossi.