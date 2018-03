Manfredonia, “Cavallo vaga sul lungomare”. Restituito al proprietario

Di:

Manfredonia, 8 marzo 2018. INASPETTATA sorpresa per alcuni cittadini di Manfredonia che, stamani, dalle ore 13 circa, hanno notato un cavallo vagare in solitario sul lungomare, in zona ex Hotel Gargano.

L’animale è tranquillissimo e sta mangiando un po’ di erba presente in zona.

Grazie all’ausilio degli agenti della polizia municipale, l’animale è stato restituito al legittimo proprietario intervenuto nell’area.

