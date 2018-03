FALO' DI SAN GIUSEPPE SAN SALVATORE LA MONTAGNA (1)

FALO’ DI SAN GIUSEPPE

San Salvatore Fr. Montagna Manfredonia Domenica 18 marzo 2018 Programma

LA NOTTE DEL FALO’

Musiche e Profumi dal Passato Mattina Ore 11,00 Santa messa celebrata da Don Vincent Sasi Sera Ore 19,30 Benedizione del falo’

Ore 19,45 Narrazione dellaStoria del falò di San Giuseppe

Ore 20,00 Accensione del Falo’

Ore 20,30 Concerto Live a cura dei gruppi Etno Folk Durante la manifestazione si potranno degustare ….piatti tipici del gargano con Vino della nostra terra.

La manifestazione viene organizzata dal Coordinamento di Quartiere della Montagna San Salvatore – Associazione La Bella Cumpagnie con il patrocinio del Comune di Manfredonia – Agenzia del Turismo Comune di Manfredonia. Il Presidente Coordinamento di Quartiere Montagna

Manfredonia – Stefano Orlando Manfredonia, a “San Salvatore” “Il falo’ di San Giuseppe” ultima modifica: da

