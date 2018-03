Mattinata, rifiuti in contrada Gravaglione. Sindaco “Area sarà bonificata”

Di:

Mattinata, 08 marzo 2018. ”Il sito in questione (in Contrada Gravaglione) rientra tra quelli da bonificare per i quali il Comune di Mattinata, avendo percepito un finanziamento, ha già provveduto ad affidare il servizio come si evince dall’atto allegato”.

Lo dice a StatoQuotidiano il sindaco di Mattinata, Michele Prencipe, in seguito alle segnalazioni odierne relative ad una discarica di rifiuti a cielo aperto in Località Iazzo Quarantana al Km.151, 500 area di sosta sulla S.S. 89 Garganica panoramica.

Sul posto stamani anche i volontari dell’Ente Civilis, guidati dal presidente Giuseppe Marasco, che hanno lanciato un appello per un intervento nell’area, documentando l’attuale situazione di degrado, causata dall’inciviltà di ignoti.

Come si legge nel citato atto del Comune di Mattinata, con data 29 gennaio 2018, “OGGETTO: L.R. 38/2011 ART. 31, COMMA 1 – GARA PER LA “RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI, SU AREE PUBBLICHE” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MATTINATA”. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: 7319104BAE“: ”con nota del Comune di Mattinata (..) del 06.03.2015 si segnalava una grave situazione ambientale determinata dall’illecito abbandono di rifiuti, spesso anche pericolosi, tale da pregiudicare anche la salute dei cittadini trattandosi di rifiuti a volte contenenti amianto, chiedendo il finanziamento complessivo di €. 50.709,04 di cui €. 17.748,16, quale quota di cofinanziamento (35%) ed €. 32.960,88 quale quota a carico della Regione Puglia (65%)”. ”A seguito della richiamata nota la Regione Puglia con determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 433 del 12/10/2015 determinava di assegnare, in esecuzione e adempimento al richiamato atto di G.R. n. 2746/2014, la somma di euro 32.960,88 sul totale del finanziamento di €. 50.709,04 per rimozione e bonifica di rifiuti anche pericolosi contenenti amianto illecitamente abbandonati su aree pubbliche”. Con nota del Comune di Mattinata, in data 09/03/2017, il Comune mattinatese ha fatto richiesta “all’Ente Parco Nazionale del Gargano, di cofinanziare l’iniziativa per l’importo di € 17.748,16”. Somma poi confermata dal Parco, “pari al cofinanziamento promesso in fase di accreditamento presso la Regione Puglia”.

L’attività ricognitoria delle aree pubbliche in cui sono stati illecitamente abbandonati rifiuti a volte anche pericolosi, è stata operata dagli uffici comunali come da relazioni di servizio del locale Comando di Polizia Municipale.

Sono 19 i macro interventi da qui individuati nelle seguenti località:

C.da Gravaglione;

C.da Gravaglione – Girimino;

C.da Fandetti;

C.da Fandetti – Cavola;

C.da Asciola;

C.da San Benedetto;

C.da Paratina;

C.da Coppa del Principe;

C.da Coppa del Principe – Monaco;

C.da Stinco;

C.da Tagliata – Valle della Vecchia;

C.da Autrara;

Valle Seriegi;

C.da Punta di Corvo;

C.da Gentile;

Coppa della Madonna;

C.da Mergoli – Inchianaturo;

C.da Torre del Lupo;

C.da Vergone del Lupo.

In seguito ad un bando di gara è stata aggiudicata in via definitiva la gara relativa ai lavori di “Rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche nel territorio di Mattinata” di cui al Bando di Gara del 21/12/2017 – Prot. n. 014596, alla ditta “TECNECO Servizi Generali s.r.l.”, con sede a Foggia – Zona Industriale “Incoronata” Loc. Amendolecchia – , per l’importo di € 38.840,00 oltre ad € 1.564,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 40.404,79, oltre a iva come per legge, in virtù del ribasso offerto pari al 2,90%, (duevirgolanovanta%) sull’importo a base d’asta di € 40.000,00 oltre oneri ed iva.

