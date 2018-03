“Pd pugliese al 13%? Per voglia di leadership di Emiliano”

Di:

Foggia, 8 marzo 2018. “Hanno vinto tutti i capilista con i resti, che soddisfazione!”. Elena Gentile, europarlamentare, dopo la sconfitta del Pd, fa un accenno ai dati, che ormai sono stati letti e analizzati: Cerignola, Foggia, la provincia. Ma parte da quello regionale, 5 punti sotto quello nazionale. “Perché la lettura è anche territoriale. Questo significa che dentro l’insuccesso del Pd c’è il crac del modello pugliese disegnato da Emiliano, che ha sofferto il torcicollo verso il M5s . Non ha lesinato per loro inviti e appelli nel coinvolgimento del governo della Regione. Questo è l’incipit dell’Emiliano- pensiero”. Il riferimento è agli esordi da governatore per formare la giunta.

Quindi lei appoggia la linea di Renzi, no ad accordi con Di Maio.

Condivido, certo, il 90% del partito è con lui, lunedì alla direzione nazionale, cui parteciperò, lo ribadiremo, chi è contro l’opposizione, e opta per gli accordi, ha deciso di uscire dal partito.Vediamo cosa faranno i parlamentari espressione di Emiliano, o quelli di Orlando. Questi appelli il governatore della Puglia li ha fatti anche poco prima del voto, in tutta solitudine, senza coinvolgere la base, sconfessando i contrasti che hanno sempre caratterizzati il dibattito politico.

Ma non è normale dialettica politica?

No, io parlo di una vera dissacrazione, invettive. Contro di me, per esempio, da parte di stalker in rete che hanno fomentato calunnie e fake news, e che ho citato in tribunale, molti dei quali sono simpatizzanti grillini, dai loro post in rete è chiaro.

Ci sono altre ragioni che rendono impossibili gli accordi? La linea di Di Maio è molto cambiata negli ultimi tempi

Sì a ridosso delle votazioni ha avuto la necessità di indossare i panni dell’uomo di governo che deve rispondere delle promesse elettorali. Il reddito di cittadinanza è improponibile, oltre che dal punto di vista economico, anche da quello sociale e politico, ingabbi una persona nella povertà con soldi che non guadagna nemmeno un operaio. La battaglia sui vaccini, e sull’ambiente che si fa, si chiude l’Ilva? E come si mantengono 5mila operai? Noi avevamo fatto delle proposte, i parchi minerari e le coperture stanno partendo. E Salvini come li rispedisce a casa i 600/700mila immigrati? Ci sono demagogie e populismi che devono essere confermate al governo.

La soluzione?

E’ l’alleanza fra Grillo e Salvini, d’altra parte la politica europea li avvicina dato che i grillini sono nel gruppo di Farage.

Da dove riparte il Pd?

Dall’opposizione all’ accordo con Di Maio, dallo scrollarsi di dosso la pressione di Emiliano, che si è incastrato in questa smania di leadership portando il Pd pugliese al 13%. Questo anche minando la tenuta della sua maggioranza in Regione con i civici. In Capitanata c’erano due candidati civici, Russo e Cusmai, non uno solo, l’elettorato non ha premiato questa scelta, l’ha bocciata. Emiliano è lo stesso che recupera Di Cagno Abbrescia e lo nomina nel cda dell’Acquedotto pugliese, lo vedremo a breve. Ma che cos’è, una bandiera multicolor per tutte le stagioni?

Il voto del 4 marzo è stato nazionale, non regionale

Certo, però in Puglia le posizioni più accreditate per il successo sono di marca Emiliano, io mi sono candidata perché molto nota, dopo 9 anni da assessore regionale, non ho chiesto il paracadute, pur sapendo di correre un rischio altissimo. Se stai in un partito non mangi solo la panna ma anche il pane duro.

Nemmeno D’Alema ha avuto il paracadute, parlo di Leu.

Infatti è caduto in piedi, da soldato, che non si nasconde dietro lo zaino per schivare i colpi.

Il congresso cambierà tutti gli organigrammi?

Se si dimette il segretario nazionale…

Ma queste dimissioni a metà, tenendo ancora banco?

Lui si è dimesso ma ricordiamo che ha il 70% di consenso nel partito, se si dimette ci sono gli altri, non è che il Renzi-pensiero lo cancelli così, da un giorno all’altro.

Il congresso dopo pochi mesi dall’ultimo svolgimento?

Lo so, in ogni caso Lacarra deve andare a casa, come hanno fatto molti altri segretari regionali laddove hanno perso, farà questa bella esperienza parlamentare. Ma si vota in alcuni comuni a maggio, quindi penso che si potrebbe celebrare ad ottobre.

A cura di Paola Lucino

Redazione StatoQuotidiano.it