Prezzi modici per tanti acquirenti: così si spacciava tra Foggia e Manfredonia

Foggia, 08 marzo. “UNA dieci; una cinque; una venti; un diecino“. Prezzi modici e tanti acquirenti: questo è quanto emerge tra l’altro all’esito dell’operazione “Balloons” dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, che, ieri mattina, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 8 persone, poichè ritenute responsabili di “aver organizzato un vasto traffico di sostanze stupefacenti spacciate nel capoluogo dauno, nelle piazze di Manfredonia e in diverse località turistiche della zona“.

L’operazione ha costituito l’epilogo di complesse e prolungate investigazioni di polizia giudiziaria, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, attivate a seguito di mirati servizi di controllo economico del territorio per la repressione dei traffici illeciti, e in particolare, per il contrasto all’introduzione e alla commercializzazione di ingenti partite di droghe leggere e pesanti.

I preliminari elementi info-investigativi acquisiti, immediatamente partecipati alla competente Autorità Giudiziaria, hanno consentito ai Finanzieri del Gruppo di Foggia e della Compagnia di Manfredonia di disvelare, in primo luogo, una frenetica ed organizzata attività di spaccio posta in essere da alcuni soggetti sipontini che, all’interno delle proprie abitazioni, avevano realizzato una sorta di “market” degli stupefacenti, garantendo, nell’intero arco della giornata, ogni tipologia di droga richiesta dagli abituali “consumatori”.

Successivamente, anche attraverso articolate indagini di natura tecnica, i militari sono riusciti ad individuare i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti trattate, garantiti, nell’asse Foggia-Manfredonia, da soggetti residenti nel capoluogo cittadino e collegati ad ambienti della criminalità organizzata.

La prima fase dell’attività operativa così delineata, iniziata nell’agosto del 2016, ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di 7 persone ed al sequestro di complessivi 23 chili di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, nonché al sequestro di 2 pistole, calibro 38 e calibro 9, con matricole abrase, complete dei relativi munizionamenti.

Il GIP presso il Tribunale di Foggia, in accoglimento della proposta avanzata dalla locale Procura della Repubblica – che ha condiviso in pieno le risultanze investigative acquisite dalla Guardia di Finanza – ha disposto la misura cautelare degli arresti in carcere nei confronti di D.F.L., di anni 46 residente a Foggia, C.W., di anni 31 residente a Foggia, N.P., di anni 40 residente a Manfredonia, e D.C.A., di anni 37 residente a Manfredonia, mentre nei confronti di R.C., di anni 33 residente a Manfredonia, P.A.T., di anni 31 residente a Manfredonia, E.A., di anni 36 residente a Manfredonia, e L.S., di anni 43 residente a Foggia, è stata disposta la misura coercitiva della custodia cautelare agli arresti domiciliari.

