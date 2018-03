Ricettazione e furto, arrestato 52enne a Foggia

Di:

Foggia, 08 marzo 2018. Nell’ambito dell’attività di contrasto della criminalità diffusa, Agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile “Gruppo Falchi” hanno tratto in arresto Luigi Consalvo, foggiano, classe 1966, per i reati di ricettazione e furto.

Ieri pomeriggio, gli agenti hanno rintracciato Luigi Consalvo nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario, per pene concorrenti, di ordine di esecuzione di pena detentiva a seguito di cessazione di misura alternativa alla detenzione per sopravvenienza nuovo titolo esecutivo per la carcerazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per espiazione di una reclusione di anni 4, mesi 4 e gg.22 , per i reati di ricettazione e furto.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’ Autorità giudiziaria competente.

Redazione StatoQuotidiano.it