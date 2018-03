Assessore Starace, Zammarano e Frattarolo: il valore delle donne

Di:

Manfredonia, 08 marzo 2018. “Le donne non devono mai dimenticare il loro valore non solo all’interno della loro famiglia ma anche nella società in cui vivono e svolgono il loro lavoro, hanno una marcia in più”, questo il messaggio che stamattina in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, hanno voluto dare le tre assessore del comune di Manfredonia: Innocenza Starace, assessore all’ambiente, Noemi Frattarolo, assessore alle politiche sociali e Dorella Zammarano, assessore alle attività produttive.

“Da 30 anni svolgo l’attività di avvocato penalista e ora sono assessore all’ambiente e posso testimoniare la forza delle donne, la capacità che hanno nello svolgere le mansioni più difficili e purtroppo a volte non ne sono consapevoli e diventano vittime di soprusi e violenze come è successo alla piccola Giusy Potenza, una ragazza piena di energie e risorse, che ha perso la vita in circostanze tragiche, vittima di femminicidio”, così l’assessore Starace vuole ricordare chi ancora oggi cade nella trappola di compagni aguzzini.

“E’ fondamentale ribadire in questa giornata di festa per le donne che c’è ancora molta paura nel denunciare i propri compagni o chi usa violenza all’interno delle mura domestiche, paura di non essere credute o che si faccia poco per fermare gli abusi che magari da anni si subiscono; è bene sapere che a Manfredonia è presente un Cav che accoglie le donne che hanno bisogno di aiuto e che si trovano in una qualsiasi situazione di difficoltà, psicologi capaci ed esperti sono lì per consigliare cosa è più giusto fare”, tiene a ribadire l’assessore Noemi Frattarolo.

Conclude l’assessore Dorella Zammarano:” L’assenza di indipendenza economica è una delle cause di timore per le donne che restano in silenzio nonostante vengano maltrattate nel contesto familiare perché hanno paura per sé e i propri figli, non avendo un lavoro non possono badare alle esigenze quotidiane e restano soggiogate ai loro partner; per questo stiamo cercando di mettere in campo risorse che diano respiro e capacità economiche a chi è disperata e non sa come uscire dall’inferno in cui vive.”

Libera Maria Ciociola

Redazione StatoQuotidiano.it