Biglietti Foggia Lecce, nota Vigiano

Di:

Foggia. Il match Lecce – Foggia, che si disputerà allo stadio della Vittoria nel pomeriggio di sabato, poteva essere una festa calcistica tutta pugliese che entrambe le tifoserie, tra le quali, a quanto mi risulta, non è mai esistito alcun attrito, avrebbero meritato di vivere appieno. A ciò aggiungasi che il momento delicato che vive il nostro amato Foggia Calcio, imbrigliato in una classifica che grida vendetta, richiedeva la vicinanza e il calore dei propri tifosi in una trasferita così delicata, da giocarsi con un Lecce ai vertici della classifica. Purtroppo, però, le aspettative della tifoseria foggiana sono state mortificate dal decreto del Prefetto della Provincia di Lecce che ha inibito la vendita dei biglietti ai residenti della Provincia di Foggia, motivando ciò in considerazione dei tafferugli avutisi in occasione della gara calcistica Foggia – Benevento (motivazione questa del tutto opinabile), tra l’altro omettendo di considerare che successivamente il Foggia Calcio ha disputato altre due partite, contro l’Ascoli e contro il Crotone, nelle quali occasioni il comportamento della tifoseria foggiana è stato ineccepibile, benché le due partite fossero degli scontri diretti che interessavano la zona retrocessione.

Spinto dalle motivazioni di cui sopra, da cittadino e tifoso foggiano, prima ancora che da rappresentante istituzionale, ho ritenuto opportuno presentare quest’oggi ricorso gerarchico avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Lecce affinché sulla questione possa esprimersi il Ministro degli Interni, che spero voglia fare un gradito regalo a noi tifosi foggiani e a tutta la città di Foggia, ingiustamente penalizzata.

Il Consigliere Comunale avv. Antonio Vigiano