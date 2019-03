Manfredonia, giornata dedicata alle donne

Di:



08 MARZO 2019

“Festa memorabile al centro diurno Santa Chiara in occasione della giornata dedicata alle donne.

Si è tenuta in data 8 marzo 2019, la festa della Donna al centro diurno Santa Chiara. Tra mimose e dediche, lo staff, come sempre ineguagliabile, ha preparato una giornata dedicata alle donne ospiti del centro diurno ma che ha inevitabilmente coinvolto tutti. “La punta di diamante del nostro centro, è rappresentata dal personale altamente qualificato, selezionato con rigore e solo per competenza, che dalla nascita del centro accompagna lo stesso in un cammino di crescita sempre più elevato. La cooperativa Santa Chiara è fortemente impegnata nell’organizzazione di eventi che vivono un connubio con le terapie cognitivo-comportamentali. I nostri ospiti quindi, si ritrovano all’interno di un evento a ricostruire ricordi ed esperienze passate, perché in maniera olistica, vengono loro offerti stimoli sensoriali volti a favorire il processo di detenzione dei ricordi” ha affermato la Dott.ssa Annamaria D’Ippolito, Presidente della Cooperativa Santa Chiara. Ha concluso poi dicendo “Quando poi, anche altre eccellenze del territorio, si uniscono a noi, con gesti di solidarietà, abbiamo la certezza di stare facendo un buon lavoro. Il mio ringraziamento speciale va ad Arila Sweetly Cafè di Stefano Mondelli che, come ogni anno, omaggia il centro diurno con la bellissima e buonissima torta mimosa, donando agli ospiti affetto e presenza”.

Il Presidente ha infine donato a Stefano Mondelli, una targa dedicata, per ringraziarlo del dono fatto agli ospiti e questi ultimi, per l’occasione, hanno realizzato una tela rappresentativa e commovente.

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”