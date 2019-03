Padalino: “Pensiamo solo al derby di domani”

Di:

“A mio avviso bisogna porre l’accento sul derby per l’importanza della gara ma, soprattutto, della classifica che è ancora traballante”. Pasquale Padalino taglia corto rispetto alle questioni extra campo e si sofferma solo ed esclusivamente sulla gara in programma, domani pomeriggio, al Via Del Mare: “Affrontiamo una squadra propositiva che sa cosa fare, ben organizzata e con una rosa di altisssimo livello, i miei ragazzi devono pensare esclusivamente al match contro il Lecce, a trovare tutte le soluzioni per provare a portare a casa punti”.

Tutte le dichiarazioni di Pasquale Padalino, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio