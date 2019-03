Di:

Perchè la mimosa è il fiore dell’8 marzo?. Il mito è legato ad un fatto storico vero, quando l’8 marzo del 1908, 129 operaie di un’industria di New York rimasero uccise in un incendio, mentre protestavano per le condizioni di lavoro indegne a cui erano sottoposte e, secondo alcuni, nei pressi della fabbrica bruciata nel 1908 cresceva proprio un albero di mimosa. Ma ci sono anche altre motivazioni ben più pragmatiche: nel 1946 è stata l’Unione Donne Italiane a scegliere la mimosa, un fiore poco costoso. Ed una delle poche piante ad essere fiorita all’inizio di marzo.

E’ indubbiamente bello da vedersi sembra fragile, ma in realtà è molto forte. Una donna può soffrire, ma si rialza sempre, ha una forza interiore innata”. (from wikipedia)