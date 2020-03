Campo “Tutta la nostra gratitudine a medici, infermieri, o.s.s. e ausiliari”

In questo momento difficile per tutti, medici, infermieri, operatori socio sanitari e ausiliari meritano tutta la nostra gratitudine

, 08 marzo 2020. “per lo straordinario lavoro che stanno facendo, e il nostro rispetto perché, a differenza di ognuno di noi, si vedono costretti a vivere sul fronte di questa emergenza. La comprensibile preoccupazione per la salute dei propri cari, non può legittimare episodi come questo che vanno severamente repressi. Bisogna tutti rispettare le regole e le persone e garantire la serenità di chi opera per il nostro bene, magari anche aumentando i presidi di sicurezza nei pressi delle strutture sanitarie”.

Lo dichiara in una nota inviata a StatoQuotidiano e agli Ospedali Riuniti di Foggia, il consigliere regionale avv. Paolo Campo, commentando una recente aggressione avvenuta nel pronto soccorso degli OO.RR. di Foggia.