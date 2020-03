Coronavirus, 5 casi positivi in Puglia: 1 in provincia di Foggia

103 sono risultati negativi e 5 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 4 Provincia di Lecce; 1 Provincia di Foggia.

, 08 marzo 2020. Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salutecomunica che oggi 8 marzo – con aggiornamento alle ore 19.00 – sono stati effettuati 108 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

Con questo aggiornamento salgono a 44 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Terza vittima originaria di Cagnano Varano. Come riportato ieri, “è stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 78 anni deceduto oggi nella provincia di Foggia (si tratta del 78enne P.B., prima di andare in pensione svolgeva l’attività di falegname,ndr)“. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici. Come riporta l’Ansa Puglia, il 78enne di Cagnano Varano, P.B., con patologie pregresse, “è stato ricoverato l’altro ieri prima all’ospedale di San Giovanni Rotondo, poi trasferito al policlinico Riuniti di Foggia ed infine all’ospedale Tatarella dove è deceduto”. “I locali ospedalieri dove è transitato il pensionato sono stati bonificati e sanificati”. “Intanto in provincia di Foggia sale a 12 il numero dei contagiati. Risultati positivi al tampone un parente del pensionato di San Marco in Lamis morto il 27 febbraio ed un uomo di 64 anni di San Nicandro Garganico ricoverato in cardiologia a San Severo”.

Le altre due vittime, della Provincia di Foggia sono: un 76enne di Peschici, operaio in in pensione, deceduto il 5 marzo scorso nel reparto di geriatria dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Nell’uomo era stata accertata la presenza di COVID-19, ma anche in questo caso si parla di “un paziente con importanti patologie di base”. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici. Il primo decesso è stato quello del 75enne di San Marco in Lamis.

FOCUS CORONAVIRUS COVID-19

CORONAVIRUS. SITO UFFICIALE O.M.S. (World Health Organization)

CORONAVIRUS. INFORMAZIONI MINISTERO DELLA SALUTE

CORONAVIRUS. SITO UFFICIALE ITALIANO

CORONAVIRUS. INFORMAZIONI PROTEZIONE CIVILE

CORONAVIRUS. INFORMAZIONI REGIONE PUGLIA

Modulo di auto segnalazione