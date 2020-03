E venne il coronavirus che rallentò anche le danze per le regionali pugliesi

Foggia

, 08 marzo 2020. Non sarà ila determinare la campagna elettorale delle regionali, e nemmeno la caccia al vip contagiato, se non nel fatto che, come si dice, la data delle elezioni potrebbe slittare dalla primavera ad ottobre. Un buon pretesto per il centrodestra che non ha ancora deciso quale sarà il suo candidato e che, ogni tanto, ripropone lo schema: abbiamo la nostra classe dirigente, dice la Lega,è troppo “politico” vecchi tempi, forse scegliamo un civico o comunque uno in nostra quota per trovare la quadra. Poche settimane fa si destreggiavano nel risiko delle regioni oggi visibili in cartina puntellate di numeri per l’avanzare del contagio.

A “Mezz’ora in”, il programma di Lucia Annunziata in versione serale, erano ospiti qualche giorno fa Toti, De Luca e Musimeci, governatori che condividevano le parole del governatore campano: “Questa epidemia non avremmo potuto controllarla senza la dimensione regionale della sanità, non avremmo potuto controllare i Comuni”. Sanità allo stremo in tutta Italia, con poche assunzioni per molti anni in Puglia, senza medici, con i pronto soccorso dove i medici rischiano di essere aggrediti ogni giorno, le terapie intensive al collasso, operazioni programmate da rimandare, turn over degli addetti da una sala all’altra, tagli periodici di fondi. Controllare la sanità territorialmente quando le premesse sono quelle che vediamo e cui il corona virus ha strappato il velo, nel caso ce ne fosse bisogno, per rivelarne la cruda realtà? Nell’agenda dei politici che studiano per candidarsi e ricandidarsi, un materiale da classe capovolta, in cui l’esperienza della crisi fornisce materiale da rielaborare ed affrontare il futuro.

I governatori protagonisti sono sotto i riflettori, la comunicazione di Michele Emiliano va all’unisono con i presìdi sanitari, non lascia passare nulla ai giornalisti se non quello che è standardizzato. Emiliano comunica parlando ai cittadini pugliesi ma anche alle loro paure, attraversa il parco per raggiungere i palazzi del comando su cui sventola la bandiera italiana e dice: “Nessuno deve sentirsi solo”, che si può leggere subliminalmente anche come “nessuno deve sentirsi immune”. Viva l’Italia, tutta intera, con fuga di meridionali da Milano, e nessuno che controlli, veramente. Ragazzi non siamo in guerra ma ti possono arrestare se non comunichi che sei arrivato.

A fine giornata, il bollettino corona, una sfilza di dati che danno il polso di quanto succede e su cui si lanciano lettori giustamente assetati di notizie per capire come evolve il numero di contagiati e di morti. Il sindaco di Foggia, dopo giorni di silenzio, compare in video da un locale cittadino ed esorta alle regole di buonsenso, lui, uno dei maghi della vigilia di Natale con le piazze stracolme scatenate dai dj. Anche la dolce vita comprende il difficile momento che si vive, meglio tardi che mai.

La politica si insinua in questo contesto sanitario o per traccheggiare perché si rimandano eventi pubblici, o litiga nel più prossimo degli enti, il Comune, da cui si dipanano le trame politiche per le regionali. Il corona evidenzia l’arroccarsi lungo la barricata del tuo ente, a Foggia l’abbiamo visto a strali di comunicati al fulmicotone. I litigi occupano la scena che resta sapendo che un giorno o l’altro servirà, come la formica a raccogliere provviste sebbene il calendario faccia slittare gli appuntamenti politici. Succede così, per esempio. Se chiami qualcuno di Italia Viva ti rimanda al 12 marzo perché sarebbe quello il giorno in cui il nome del loro candidato pugliese si paleserebbe. Dunque cerchiamo da mesi di capire chi sono i suoi neo-alleati sul territorio, i supporters di Calenda in Puglia insieme a quelli di + Europa. Risposta: il centro di tutto è verosimilmente Bari, si devono trovare accordi fra tre partiti, si stava chiudendo sul nome di un imprenditore di Monopoli ma non se n’è fatto nulla. Ma per caso vi cullate su questo virus in mancanza degli spazi canonici per conferenze stampa, eventi, fiere, padiglioni? Il contagio blocca le dichiarazioni anti-Emiliano dei nemici renziani, ci vuole un terremoto sanitario per fermare il fuoco amico e la discesa di Calenda in Puglia per dire: Mi piace di più Fitto”.

Tutti rimandati di qualche mese verso le elezioni, forse. Si possono studiare meglio i programmi e attrezzarsi con meno proclami alla luce di quanto avviene in queste ore. Puglia Popolare (centrosinistra) sigla a livello regionale l’accordo con l’Udc ma non potrà ottenere il simbolo che è prerogativa del partito nazionale (centrodestra). Tornano i Popolari come 5 anni fa. La conferenza stampa a Bari davanti alla sede regionale si fa all’aperto, poche battute, si inventano nuovi prosceni dato il caso ma sono pochi i media che li colgono. Manca il comizio in video-conferenza, e fortunati quelli che hanno già affisso i loro 6×3, anche se potrebbero diluirsi nelle intemperie.

Nel M5s va ricostruita la catena dei meet-up d’origine ogni volta che c’è un’elezione, che non esistono più ma ci sono i portavoce. Si tratta di capire chi critica cosa oltre l’ufficialità della piattaforma Rousseau. Candidati che aspiravano alla presidenza non si ritrovano più nemmeno in lista e scelgono, tipo Mario Conca, un altro gruppo. Il tempo del coronavirus sana le ferite dalla consacrazione della rete all’abbandono dei pentastellati da parte dei delusi.

Ma quando dicevano che il Pd provinciale organizzava conferenze stampa alla spicciolata per presentare i candidati sapevano che sarebbe arrivato un virus a fermarle? Lui, il virus, viene a ripianificare agende, speriamo anche a riempirle di prospettive e contenuti, e non solo di mosse da battaglia navale per distretti territoriali. Per tutti i partiti, naturalmente. Poi lui, il virus, è un nome latino che significa veleno, e non inglese – la lettura “vairus” turba i classicisti- in greco vale come farmacon, un veleno, un filtro, un farmaco, che fa male e che guarisce. Operativi e pragmatici con le parole della scienza, se possibile.

A cura di Paola Lucino, Foggia 08 marzo 2020