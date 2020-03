Innocenza Starace “Oggi come non mai, noi donne siamo chiamate a fare del nostro meglio”

. “Oggi come non mai, noi donne siamo chiamate a fare del nostro meglio con quello che è il nostro principale talento: prenderci cura. Lo abbiamo nel DNA tutte, proprio tutte. Ciascuna lo usa nella vita di ogni giorno, nel lavoro, in famiglia, negli incontri. Forza allora, abbiamo una nuova sfida: aiutare a sconfiggere la paura, aiutare a rispettare le nuove regole di prevenzione per sconfiggere il coronavirus. Aiutare, insomma, tutti quelli che ci sono affidati. Auguri a tutte noi. Oggi ancora una volta non è la nostra festa, ma un altro giorno per prendere consapevolezza della nostra forza, della nostra importanza per questa terra e per tutti i suoi abitanti. Un abbraccio a tutte!”.

Innocenza Starace