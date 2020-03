Manfredonia. “Medicina trasfusionale Ospedale San Camillo: necessità donatori sangue e plasma”

Medicina Trasfusionale Manfredonia dell’Ospedale Cittadino San Camillo De Lellis

, 08 marzo 2020. “La, diretta dal Dott., ha bisogno giornalmente di donatori di sangue e di plasma. Al di là del fabbisogno del nostro Ospedale, questi due preziosi liquidi contenuti nel Corpo Umano, vengono richiesti in tutta la nostra Regione e fuori Regione”. “La nostra Medicina Trasfusionale Cittadina non si è mai tirata indietro affinchè l’approvvigionamento, a livello Nazionale, non avesse mai problemi. Oggi, di fronte a questa emergenza Nazionale che è il coronavirus, comincia a venir meno il numero di sacche di Sangue e Plasma occorrenti per l’autosuficienza”.

“Ricordiamo che il plasma è indispensabile per la produzione di importanti Farmaci Salvavita. Invitiamo i nostri Concittadini/e, tra i 18 e i 65 anni, in buona salute e soprattutto motivati, a recarsi presso la Medicina Trasfusionale (Centro Trasfusionale) dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 11,30. Oltre al Dott. Gaetano Granatiero e ai suoi Colleghi, c’è uno staff di tutto rispetto e un Ambiente sano e accogliente”.

Per qualsiasi informazione, il numero di telefono è 0884/510244″.

Domenico Palmieri, Manfredonia 08 marzo 2020