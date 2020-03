Mario Conca “Sapete quanti sfuggiranno e diranno che non sapevano?”

Sapete quanti sfuggiranno e diranno che non sapevano?

“#Emiliano fa una delibera di giunta regionale alle 2.31 per lavarsi la coscienza e far vedere che lavora anche di notte. Poi dispensa consigli come fratello, padre e zio, ma elenca ovvietà e non fa nulla di incisivo. Avrebbe dovuto pressare i ministeri competenti per chiedere di presidiare i punti di arrivo pugliesi e di chiudere i confini lombardi. A che serve chiedere loro di tornare indietro o, da folli, di scendere in una città che non è la loro e dove non conoscono nessuno? Avrebbe dovuto allertare le Prefetture e la Protezione civile che, chiamate questa mattina, non sapevano nulla di nulla e consigliavano di richiamare più tardi. Il presidente dovrebbe sapere che: “People do what is inspected and not what is expected. Devi obbligarli, non confidare in loro“. Il resto sono chiacchiere e poco altro. Molti erano già tornati a casa, prima facciamo scappare i buoi e poi chiudiamo le stalle? Vedrete che alla fine dell’emergenza #coronavirus, perché ci sarà una fine, si vanterà pure dicendo che il sistema sanitario regionale avrà retto, alla faccia delle polemiche sul piano di riordino ospedaliero che ha chiuso ospedali, reparti e fatto fuggire dipendenti pubblici nel privato. Tutti quelli che non hanno il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta perché residenti al nord a chi si rivolgono?”. “Questa situazione mi ha portato alla mente la pubblicità dell’Aids di qualche decennio addietro, in cui si vedeva il contagio propagarsi velocemente con delle sagome viola che circondavano le persone, ma per fortuna per la trasmissione dell’#HIV non bastava uno starnuto e c’erano già le opportune precauzioni”.

“In Italia funziona tutto finché non serve nulla, per questo non mi fido assolutamente di loro e continuo a vivere, tanto non sono in grado di proteggerci. Qualcuno pensa davvero che un DPCM, una DGR, un’Ordinanza comunale serva a risolvere il problema? Sapete che l’Italia ha il record di leggi e provvedimenti fatti per essere disattesi? Assolutamente convinto, quelle cose servono solo a sollevarli da eventuali responsabilità penali, morali ed elettorali. La paura è la vera pandemia, perché ti fa perdere il lume della ragione e ti fa credere addirittura che dalla stazione di #Milano stiano arrivando migliaia di ‘untori’ tutti in #Puglia, ci sono tante altre regioni, manco fossimo in una guerra batteriologica. Che Dio ce la mandi buona!”Mario.