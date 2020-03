Sospesa la celebrazione della messa a Foggia, la tv Padre Pio per seguirla

“Carissimi confratelli, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri art. 2 punto v emanato in data 8 marzo 2020, in attesa che laemetta linee comuni per la regione ecclesiastica, invito ale celebrazioni liturgiche nelle parrocchie e nelle rettorie. Come permette lo stesso decreto, si lascino aperte almeno le chiese parrocchiali per consentire la preghiera personale!Tale disposizione è da considerarsi valida in attesa di norme più dettagliate che giungeranno domani dalla CEP. Tutto ciò non porti ad alimentare panico nei fedeli, ma sia occasione per invitare alla preghiera costante per la salute del nostro Paese e del mondo intero. Invocando su tutti lo sguardo amorevole di Maria, Madre del Signore e Madre nostra, di cuore vi benedico”.

Lo scrive l’arcivescovo di Foggia e Bovino Vincenzo Pelvi nel messaggio riservato ai sacerdoti della parrocchie dioecesane. “La chiesa rimane aperta per la preghiera individuale, per la messa collegatevi con padre Pio tv 145”. Il messaggio è stato postato su alcune bacheche facebook delle chiese locali. Don Francesco Catalano scrive, da parroco di S. Pio X: “Carissimi, con grande dispiacere vi comunico che questa sera non si celebrerà la Santa Messa delle 18.30 obbedendo all’indicazione del nostro Arcivescovo, in attesa delle nuove indicazioni che saranno emanate domani dai vescovi pugliesi”.