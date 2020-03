Trinitapoli, folle gelosia: schiaffi e spinte alla compagna: in carcere 20enne

carabinieri

, 08 marzo 2020. A(BT), i militari della locale Stazione carabinieri hanno arrestato un 20enne del posto. Il giovane è stato arrestato in flagranza perché, per motivi di gelosia, ha aggredito con strattonamenti e schiaffi la sua giovane compagna, cagionandole lesioni guaribili in 15 giorni. Iintervenuti hanno accertato che il 20enne aveva anche in passato, in più circostanze, assunto atteggiamenti violenti con la sua compagna, sempre per motivi di gelosia. Dopo le formalità di rito, per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Foggia.