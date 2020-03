Trinitapoli, maltrattamenti in famiglia: arrestato 25enne

È stato associato al carcere di Foggia, come disposto dalla locale Procura della Repubblica

Foggia, 08 marzo 2020. A, i carabinieri hanno arrestato in flagranza per “maltrattamenti in famiglia” un casalino di 25 anni. Il giovane, al culmine dell’ennesima lite familiare, è stato bloccato dai militari dopo aver tentato di estorcere, con violenza e minaccia, 50 euro a sua madre e alla sua convivente, probabilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti. È emerso che già in passato, in più occasioni, il 25enne era stato violento con le due donne, portandole così a vivere in un clima di paura e preoccupazione per la loro incolumità.

Ancora a Cerignola, i militari della locale Stazione hanno eseguito una ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti di un 42enne del posto. L’uomo, che già si trovava sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa poiché ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia” nei confronti della moglie non più convivente, ha violato le prescrizioni a lui imposte dall’Autorità Giudiziaria. È scattato pertanto l’arresto e il 42enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di alcuni parenti.