Zapponeta, comunicazioni via megafono “Nessun caso coronavirus, responsabilità e no allarmismi”

#CORANAVIRUS, COMUNICAZIONI DEL SINDACONel rassicurarvi che al momento nel nostro Comune non ci sono casi accertati di Coronavirus, chiediamo la massima responsabilità a tutti i cittadini, e in particolar modo a coloro i quali stanno tornando dalle Regioni del Nord Italia.A questi ultimi, ricordo l’obbligo di comunicare l’arrivo ai medici di base o all’ASL di competenza, e di restare a casa, in isolamento volontario, per 14 giorni. Chi non si atterrà alle seguenti disposizioni sarà denunciato alle autorità competenti, potendo incorrere fino a 3 mesi di reclusione. Inoltre, comunico che domani proporrò alla giunta comunale i seguenti provvedimenti:- sospensione del mercato settimanale, fino a nuove disposizioni;- sanificazione di tutti gli uffici pubblici e dei plessi scolastici;- attivazione del servizio di consegna domiciliare di farmaci e alimenti agli anziani. Infine, confido nel senso di responsabilità dei cittadini al fine di affrontare questa emergenza senza creare inutile panico e allarmismo.

Pubblicato da Comune di Zapponeta – FG su Domenica 8 marzo 2020