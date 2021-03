Blitz Polizia nel quartiere Torricelli a Cerignola, arresti anche nei 5 Reali Siti

Personale del Commissariato di P.S. di Cerignola intensifica i controlli nel quartiere Torricelli.

Nella scorsa settimana sono state effettuate numerose perquisizioni nel citato quartiere e nel centro cittadino, nel corso delle quali sono state segnalate tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed una, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata segnalata per inosservanza degli obblighi degli arresti domiciliari, in quanto nella sa abitazione si rinvenivano due persone estranee al nucleo familiare, di cui una pregiudicata.

Complessivamente, sono stati sequestrati grammi 116,8 di hashish e grammi 22,7 di marijuana.

Inoltre, sono stati tratti in arresto: V.S. 59enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 4 e giorni 1 di reclusione, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Cerignola nell’anno 2016; R.B. 24enne pregiudicato di Orta Nova, per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di soggiorno.

Invero, lo stesso veniva rintracciato da personale in servizio di volante, nei pressi del cimitero di Cerignola, a bordo di un’autovettura, in compagnia di altri pregiudicati di Orta Nova, senza che avesse alcuna autorizzazione per recarsi in questo centro.

L’arresto veniva convalidato dalla competente A.G. che disponeva l’applicazione, nei confronti dello stesso, della misura cautelare della presentazione quotidiana alla P.G. e dell’obbligo di dimora.